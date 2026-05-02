El jubilat que va marxar a Tailàndia i ara diu que viu millor que a Espanya
Amb la jubilació cada cop més condicionada pel cost de la vida, Carlos va decidir fer les maletes i provar sort en un país on, assegura, la pensió li rendeix molt més
A Espanya, la jubilació és una etapa esperada, però també plena de dubtes. El 2026, l’edat ordinària per retirar-se és de 65 anys si s’han cotitzat almenys 38 anys i 3 mesos; si no s’arriba a aquest període, cal esperar fins als 66 anys i 10 mesos. A més, la pensió depèn dels anys cotitzats, de les bases de cotització i de la situació personal de cada treballador. Per això, molts pensionistes arriben a aquesta etapa amb una pregunta incòmoda: podran viure amb tranquil·litat només amb la seva pensió de jubilació?
En els darrers anys, l’encariment de l’habitatge, l’alimentació, els subministraments i el dia a dia ha fet que alguns jubilats mirin més enllà d’Espanya. No sempre busquen luxe, sinó una vida més còmoda, amb menys pressió econòmica i més marge per gaudir del temps lliure. Aquest és el cas de Carlos, un jubilat espanyol que va acabar instal·lant-se a Tailàndia després de conèixer l’experiència d’un amic.
Carlos, el jubilat que va canviar Espanya per Tailàndia
Carlos explica que va viatjar a Tailàndia gairebé per curiositat, però que el país el va sorprendre des del primer moment. «Vaig venir i he de dir que vaig quedar encantat amb el que vaig trobar aquí», va afirmar en una entrevista amb el creador de contingut Sergio Castillo. El que inicialment podia semblar una aventura puntual es va acabar convertint en un canvi de vida.
El motiu principal va ser econòmic. Segons Carlos, el cost de vida a Tailàndia és molt més baix que a Espanya en qüestions bàsiques com menjar, allotjar-se, moure’s o gaudir de l’oci. «El cost de vida per menjar, allotjar-se i moure’s és infinitament més baix», assegura. I ho resumeix amb una frase clara: «Jo et diria que viuràs molt millor que a Espanya».
Una pensió que allà dona per molt més
La gran diferència, segons el seu relat, és que una pensió mitjana pot oferir a Tailàndia un nivell de vida que a Espanya seria molt més difícil de mantenir. Carlos posa exemples quotidians: diu que un jersei pot costar uns 2 euros i uns pantalons, uns 4. També destaca que menjar fora, moure’s o fer activitats és molt més assequible.
Aquesta diferència li permet viure amb menys angoixa a final de mes. «Aquí pots tenir-ho tot i encara et sobra alguna cosa; a Espanya no et sobra res a final de mes», explica. Per a molts jubilats, aquest és el punt clau: no es tracta només de pagar menys, sinó de sentir que la pensió permet viure amb més llibertat.
Clima, tranquil·litat i una altra manera de viure
Més enllà dels diners, Carlos destaca el ritme de vida. A Tailàndia, diu, ha trobat tranquil·litat, bon clima i proximitat al mar. El seu dia a dia ja no gira al voltant de les presses, sinó de decisions molt més senzilles: què posar-se, si anar al gimnàs o on dinar.
També valora positivament l’atenció mèdica privada. Segons explica, no ha de fer llargues esperes i el tracte és ràpid: «No fas cues, no esperes, arribes i t’atenen en cinc minuts». Tot i això, reconeix que no tot és ideal. Canviar de país implica adaptar-se a una altra cultura, a un altre idioma i a un sistema sanitari diferent.
Una opció atractiva, però no per a tothom
El cas de Carlos reflecteix una tendència cada cop més visible: jubilats que es plantegen marxar a l’estranger per aprofitar millor la seva pensió de jubilació. Tailàndia pot oferir preus més baixos, bon clima i una vida més relaxada, però també exigeix planificació, informació i capacitat d’adaptació.
Carlos, en tot cas, ho té clar. La seva experiència ha estat positiva i anima altres pensionistes a estudiar aquesta possibilitat amb calma: «Per a un jubilat que ja té una pensió, això s’ha de mirar bé, perquè pots viure realment molt millor». La seva història no és una recepta universal, però sí una pregunta directa per a molts jubilats: i si el problema no és només la pensió, sinó el lloc on intentes viure amb ella?
