Aurelio Rojas assenyala els dos aliments quotidians que poden estar fent mal al teu cos sense que ho notis
Poden afectar el metabolisme, la inflamació i el risc cardiovascular
Hi ha aliments que formen part del nostre dia a dia gairebé sense pensar-hi: galetes, brioixeria, pa blanc, cereals ensucrats, salses preparades, refrescos, snacks o productes ultraprocessats. El problema, segons el cardiòleg Aurelio Rojas, és que alguns d’aquests hàbits poden passar factura molt abans del que sembla. L’especialista ha advertit a les xarxes socials que «hi ha dos aliments del teu dia a dia que estan destrossant la teva salut sense que te n’adonis» i assegura que això, com a metge, el preocupa «enormement».
Els dos aliments que més preocupen el cardiòleg
Els productes que Rojas posa al centre del debat són el sucre afegit i les farines refinades. Segons explica, el problema no és prendre’ls de manera puntual, sinó convertir-los en una presència habitual a l’esmorzar, el dinar, el berenar o el sopar. «No és que no puguis menjar-ne mai, però si formen part del teu dia a dia, al final un dia t’emportaràs un ensurt», adverteix.
Aurelio Rojas Sánchez és cardiòleg i divulgador sanitari, especialitzat en prevenció cardiovascular i promoció de la salut. S'ha format a la Universitat de Màlaga, es va especialitzar en Cardiologia a l’Hospital Regional Universitari Carlos Haya i té una formació complementària en imatge cardíaca i cardiopatia estructural al Lenox Hill Hospital de Nova York.
El seu argument se centra en la manera com aquests aliments actuen dins del cos. «El sucre afegit i les farines refinades eleven la glucosa ràpidament i obliguen el teu cos a alliberar grans quantitats d’insulina per assimilar-los», explica. Quan aquest procés es repeteix sovint, pot afavorir la resistència a la insulina, una alteració metabòlica que el cardiòleg relaciona amb inflamació, pitjor salut cardiovascular i altres problemes de fons.
Rojas també vincula aquesta qüestió amb una tendència que considera preocupant: «En els últims anys, el càncer en persones joves ha augmentat de manera preocupant. I encara que no hi ha una única causa, sí que hi ha un factor que es repeteix constantment… la resistència a la insulina». Segons el cardiòleg, quan el cos produeix molta insulina de manera sostinguda, això «no només afecta el pes, la teva energia, com descanses i fins i tot el teu cor, sinó que també activa vies relacionades amb la inflamació, l’envelliment cel·lular i la proliferació de cèl·lules defectuoses».
El consell no és fer una dieta extrema, sinó reduir la presència habitual d’aquests productes i donar prioritat a una alimentació més simple: aliments frescos, productes poc processats, fonts de fibra, proteïna de qualitat, fruita sencera, verdures, llegums, fruits secs i cereals integrals. Rojas insisteix que la clau no és només «menjar bé», sinó entendre què provoca cada aliment dins del cos: «No és només “menjar bé”… és com interactuen els teus aliments amb el teu metabolisme i la teva microbiota».
En definitiva, el missatge del cardiòleg és clar: el sucre refinat i les farines refinades no són perillosos per una ingesta puntual, però sí quan formen part de la rutina diària. Per això recomana mirar etiquetes, reduir ultraprocessats, evitar begudes ensucrades i substituir els productes refinats per opcions més saciants i nutritives. Tal com resumeix ell mateix, «dietes riques en sucres refinats s’han associat amb més resistència a la insulina, inflamació crònica i pitjors problemes de cor».
