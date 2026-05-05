L’àlbum del Mundial 2026 bat rècords: més cromos, més sobres i més de 1.000 euros per completar-lo
L’ampliació a 48 seleccions eleva la col·lecció fins als 980 cromos i converteix el tram final en un desafiament marcat pels duplicats, el mercat paral·lel i uns costos que freguen les quatre xifres.
Mariona Carol
El Mundial del 2026 encara no ha començat, però el seu àlbum oficial ja anticipa xifres que inquieten els col·leccionistes. La nova edició arriba a un màxim històric amb 112 pàgines i un total de 980 cromos, inclosos 68 d’especials. Aquest creixement respon directament al nou format del torneig, que incorporarà 48 seleccions, fet que ha obligat a ampliar el producte per reflectir la magnitud de l’esdeveniment.
Sobre el paper, completar la col·lecció podria semblar raonable. Cada sobre conté 7 cromos, cosa que implicaria que, en un escenari ideal sense repetits, n’hi hauria prou amb 140 sobres per completar l’àlbum.
Tanmateix, aquesta estimació pertany més al terreny de la ficció que a l’experiència real del col·leccionista, on l’avenç progressiu es tradueix en una acumulació cada vegada més gran de cromos repetits.
Un final cada vegada més car
El veritable problema no és començar la col·lecció, sinó acabar-la.
A mesura que l’àlbum es va omplint, trobar cromos nous es torna progressivament més difícil. Aquest fenomen, conegut en probabilitat com el “problema del col·leccionista de cupons”, explica per què els últims cromos poden requerir una quantitat desproporcionada de sobres.
En una col·lecció de 980 peces, les estimacions apunten que completar l’àlbum pot exigir més de 1.000 sobres. El resultat és un cost creixent en què el comprador ja no paga per cromos nous, sinó per la possibilitat d’aconseguir-los. L’atzar, que al principi aporta emoció, acaba convertint-se en repetició.
El cost real: una factura que es dispara
A Espanya, la dada més cridanera no és només la mida de l’àlbum, sinó els diners necessaris per completar-lo. Algunes estimacions situen el cost mitjà al voltant dels 1.150 euros, assumint la compra d’uns 1.000 sobres. Tot i això, la xifra pot variar significativament segons el canal de compra.
A la pàgina oficial, per exemple, una caixa de 50 sobres es ven per 80 euros, cosa que situa el preu en 1,50 euros per sobre. A aquest ritme, arribar als 1.000 sobres suposaria una despesa de 1.500 euros, sense comptar el preu de l’àlbum ni possibles costos d’enviament.
La diferència entre canals converteix un mateix objectiu —completar la col·lecció— en una despesa “alta” o directament “molt alta”.
El mercat paral·lel: de l’intercanvi al negoci
Davant aquest escenari, l’intercanvi de cromos deixa de ser una tradició informal i es converteix en una peça clau del sistema. Plataformes de compravenda i trobades entre col·leccionistes multipliquen la seva importància, amb cromos solts que poden trobar-se des d’un euro i altres que arriben a preus superiors segons la demanda.
Cada cromo repetit es converteix en moneda de canvi i cada peça pendent, en un objectiu prioritari. A més, la inclusió de cromos especials introdueix un component addicional de desig que va més enllà de completar l’àlbum: també es tracta d’aconseguir els més llaminers. Així, es genera una economia paral·lela que pot reduir costos, tot i que exigeix temps, organització i implicació activa.
La via oficial per completar
Quan la col·lecció entra en la seva fase final, l’opció més racional és abandonar la compra de sobres i recórrer al servei oficial de cromos que falten. Aquest sistema permet adquirir directament les peces necessàries, evitant l’acumulació de duplicats.
Tot i això, hi ha restriccions clares: s’estableix un màxim de 50 cromos per comanda i un límit de cinc comandes per col·lecció, a més d’especificar que el servei està destinat a ús personal. El preu unitari sol rondar els 0,80 euros per cromo, cosa que converteix aquesta via en una alternativa més eficient, encara que controlada.
Tradició, emoció i un model que creix
L’àlbum del Mundial continua sent molt més que un producte: és una tradició lligada a la nostàlgia, la convivència i la competició entre aficionats. Tot i això, l’edició del 2026 introdueix un canvi d’escala que també afecta la butxaca.
L’ampliació del torneig implica més cromos, més sobres i, en conseqüència, més despesa. El sistema se sosté en la il·lusió d’“un sobre més”, però la suma final revela una realitat cada vegada més exigent.
Entre emoció i estratègia, completar l’àlbum es consolida com un repte que va molt més enllà d’enganxar cromos.
