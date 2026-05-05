El maig que mira dues vegades la Lluna plena
El calendari lunar del 2026 deixa dues cites al cel: la Lluna de flors i la Lluna blava
El maig del 2026 és un d’aquells mesos poc habituals en què el calendari concentra dues llunes plenes. Normalment, n’hi ha una cada mes, però el cicle lunar dura uns 29,5 dies, una mica menys que la majoria de mesos del calendari. Aquest petit desajust fa que, de tant en tant, una mateixa mensualitat pugui començar i acabar amb la Lluna en fase plena.
La primera va ser l’1 de maig del 2026, quan va tenir lloc la coneguda com a Lluna de flors. La segona arribarà el 31 de maig del 2026 i rebrà el nom de Lluna blava, una expressió que no vol dir que el satèl·lit es vegi de color blau, sinó que fa referència a la segona Lluna plena dins d’un mateix mes.
Les dates i hores per veure la Lluna de flors i la Lluna blava
La Lluna de flors va assolir la plenitud l’1 de maig, cap a les 19.23 hores, hora peninsular espanyola. Rep aquest nom perquè coincideix amb el moment fort de la primavera a l’hemisferi nord, quan els camps i els boscos són en plena floració. Per això, tradicionalment s’ha associat amb la fertilitat, l’abundància i el renaixement de la natura.
La segona cita serà el 31 de maig, quan la Lluna arribarà de nou a la fase plena cap a les 10.45 hores, també en hora peninsular. Com que el moment exacte serà al matí, a Espanya es podrà veure amb aspecte de Lluna plena durant la resta de la jornada, sobretot a partir del vespre i durant la nit.
Per observar-les no cal telescopi ni cap instrument especial. N’hi ha prou de buscar un lloc amb cel clar, poca contaminació lumínica i bona visibilitat cap a l’horitzó. La Lluna plena surt habitualment per l’est al capvespre, puja durant la nit i es pon per l’oest a l’alba. Per això, els millors punts per veure la Lluna blava del 31 de maig seran espais oberts, miradors, zones de muntanya, platges o camps allunyats de la llum urbana.
Aquesta Lluna blava de maig del 2026 tindrà, a més, una particularitat afegida: es produirà quan la Lluna sigui a prop de l’apogeu, el punt de la seva òrbita més allunyat de la Terra. Això farà que es pugui considerar una microlluna blava. Es veurà lleugerament més petita del que és habitual, tot i que la diferència serà difícil d’apreciar a simple vista.
El doble fenomen converteix aquest mes en una petita raresa astronòmica. Primer, la Lluna de flors va obrir el maig amb el simbolisme de la primavera. Després, la Lluna blava el tancarà recordant que els ritmes del cel no sempre encaixen perfectament amb el calendari que fem servir a la Terra.
