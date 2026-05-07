Accidents domèstics més freqüents i com evitar-los
Petits gestos poden canviar aquests perills
Eva Remolina / AMIC
La majoria d’accidents no passen al carrer ni en situacions extremes, sinó a casa. Allà on ens sentim més segurs és, curiosament, on abaixem la guàrdia. I no cal parlar de grans desgràcies: petites caigudes, talls o cremades formen part del dia a dia de molta gent. La bona notícia és que, en molts casos, es poden evitar amb una mica d’atenció.
Les caigudes són, probablement, l’accident domèstic més habitual. Un terra mullat, una catifa mal col·locada o unes escales amb poca llum poden ser suficients. Sovint implica anar amb presses o per confiar-nos massa. Mantenir els espais endreçats, assegurar les catifes i tenir una bona il·luminació, sobretot a la nit, són detalls senzills que ajuden molt més del que sembla.
A la cuina és on es concentren molts altres riscos. Els talls amb ganivets o utensilis afilats són més comuns del que voldríem admetre. Aquí no hi ha gaire misteri: tallar amb calma, utilitzar superfícies estables i no improvisar quan es té pressa. Les cremades també entren en aquest paquet, ja sigui amb oli calent, aigua bullent o el forn. Un petit descuit pot acabar en un ensurt, així que val la pena mantenir certa atenció, especialment quan hi ha criatures a prop.
Un altre punt delicat és el bany. L’aigua i les superfícies lliscants fan una combinació perillosa. Les relliscades a la dutxa o a la banyera són força habituals, sobretot en persones grans. Col·locar una catifa antilliscant o barres de suport pot semblar exagerat, però en realitat és una mesura molt pràctica.
També hi ha riscos menys evidents, com els relacionats amb l’electricitat. Endolls sobrecarregats, cables en mal estat o aparells utilitzats sense precaució poden provocar accidents. No cal ser expert per evitar-ho: revisar de tant en tant les instal·lacions i no fer invents improvisats ja és un bon començament.
I després hi ha els productes de neteja i altres substàncies que, sense adonar-nos-en, poden ser perilloses, sobretot si hi ha nens a casa. Guardar-los fora de l’abast i en envasos adequats és una mesura bàsica que sovint es passa per alt.
