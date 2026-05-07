Eric Topol, expert en longevitat: “Hi ha moltíssims influencers que venen suplements cars i els atribueixen propietats que no s’han demostrat”
Eric Topol, expert en longevitat i investigador, adverteix sobre el boom dels pèptids i el risc que suposa el seu ús
Iker Lloveras
Eric Jeffrey Topol (1954) és un cardiòleg, científic i escriptor nord-americà, reconegut pels seus llibres sobre el futur de la medicina i pel seu prestigi en els camps de la longevitat i la genètica. Va ser president de Medicina Cardiovascular a la Cleveland Clinic entre 1991 i 2005, i va ser pioner en la investigació sobre la seguretat cardiovascular del medicament Rofecoxib, que finalment va ser retirat definitivament del mercat.
Té més de mil publicacions científiques revisades i ha editat més de trenta llibres, entre ells Textbook of Interventional Cardiology i Textbook of Cardiovascular Medicine. Al llarg de la seva carrera ha rebut nombroses distincions. El 2012, Modern Healthcare el va reconèixer com el directiu mèdic més influent dels Estats Units, i és considerat un dels investigadors mèdics més citats i respectats del país.
En els darrers anys s’ha fet especialment conegut per les seves anàlisis sobre medicina basada en l’evidència, tecnologia aplicada a la salut i tendències de “longevitat” allunyades de falses promeses. Un dels productes més populars actualment al mercat antienvelliment són els pèptids: cadenes curtes d’aminoàcids que constitueixen components bàsics de proteïnes com el col·lagen i l’elastina. Són fonamentals per a la fermesa, l’elasticitat i la reparació de la pell, i s’utilitzen sovint en cosmètica antiedat (com el pèptid GHK1) per reduir arrugues i millorar la textura de la pell, així com per afavorir la relaxació muscular, la regeneració cutània, la salut intestinal i certes funcions metabòliques.
En medicina existeixen fàrmacs basats en pèptids que compten amb evidència científica i regulació adequada (per exemple, alguns tractaments per a la diabetis). Tanmateix, també existeix un mercat paral·lel de pèptids “no aprovats” promocionats a les xarxes socials per aconseguir objectius com augmentar massa muscular, perdre greix o combatre l’envelliment, sovint sense assajos clínics sòlids en humans i amb riscos relacionats amb la qualitat dels productes. En aquest sentit, Topol va compartir recentment a les seves xarxes socials (@erictopol1) un missatge d’advertència per a aquells que es plantegin utilitzar-los.
“Hi ha moltíssims influencers que venen suplements cars com AG1 i els atribueixen propietats antienvelliment que mai no s’han demostrat. A més, ara promocionen pèptids de manera insistent, sense cap mena d’evidència científica que els avali. La majoria d’aquests productes provenen de la Xina. També existeixen alguns laboratoris de formulació als Estats Units la fiabilitat dels quals és qüestionable. Però, si s’analitza amb deteniment el que la gent rep com un d’aquests pèptids, el 20 % conté tota mena d’impureses o ni tan sols és el pèptid que suposadament hauria de ser.
Potser ni tan sols són estèrils. Els estàs introduint al teu torrent sanguini. La gent pensa: ‘Només m’ho estic injectant sota la pell’. No, entra al torrent sanguini a través de la xarxa capil·lar. Per tant, és molt perillós autoinjectar-se quan no existeixen proves de seguretat ni d’eficàcia. És una confiança mal dipositada i també un gran biaix de confirmació, perquè són productes molt cars”.
