Els homes ja no amaguen els retocs: els 5 tractaments estètics que més demanen
Del «brótox» a la mandíbula marcada, la nova estètica masculina busca una cara més descansada sense perdre naturalitat
Durant anys, la medicina estètica masculina va entrar a les consultes gairebé de puntetes. Molts homes hi arribaven acompanyats o empesos per la parella, amb recels i amb la sensació que els retocs estètics eren un món aliè. Ara, aquest escenari ha canviat. Cada vegada més homes assumeixen que cuidar-se la pell, corregir el cansament del rostre o definir alguns trets no és una excentricitat, sinó una eina més per veure’s millor. La doctora Beatriz Beltrán, especialista en medicina interna, estètica i nutrició, ho veu cada dia a la seva clínica del passeig de Gràcia de Barcelona: «Últimament, s’adonen que això també comença a ser una eina bàsica per a la seva vida».
El perfil més habitual, segons Beltrán, és el d’homes a partir dels 40 anys. No solen buscar una transformació radical, ni semblar molt més joves, ni esborrar completament l’edat. El que volen és suavitzar el desgast que endureix la cara, corregir l’aspecte de fatiga i recuperar una expressió més amable. «El que volen és suavitzar aquells trets que canvien l’expressió facial», resumeix la doctora. També ho explica amb una altra frase clara: «Els meus pacients busquen que la gent els vegi millor cara, un aspecte descansat, més fresc. Com si haguessin dormit bé o haguessin tornat de vacances».
Aquesta és la gran clau de la nova estètica masculina: naturalitat, discreció i vida normal després del tractament. No es tracta de sortir de la consulta amb una cara nova, sinó amb una cara menys cansada. Per això funcionen els procediments poc invasius, sense baixa social i amb resultats que no criden l’atenció. Avui, els homes ja representen entre un 25% i un 30% dels pacients que passen per la clínica de Beatriz Beltrán per fer-se tractaments estètics.
Els tractaments que més demanen els homes
Brótox: relaxar les arrugues sense congelar la cara
El brótox, com s’anomena popularment el bòtox masculí, és un dels tractaments estrella. Serveix per suavitzar arrugues d’expressió, sobretot a l’entrecella i al front, i per evitar que es marquin més amb el temps. Beltrán aclareix que no hi ha una toxina especial per a homes: «No hi ha una toxina diferent, és la mateixa toxina, però sí que són dosis diferents i llocs diferents d’aplicació». La raó és que la musculatura facial masculina acostuma a ser més potent, la pell més gruixuda i el gest més marcat.
L’objectiu no és deixar el rostre rígid. La doctora ho puntualitza sense embuts: «No s’ha de deixar-los totalment planxats». En els homes, a més, cal preservar trets propis, com unes celles més rectes i no excessivament aixecades. És un tractament habitual com a primera presa de contacte perquè es fa en una sessió, es revisa al cap de dues setmanes i ofereix un resultat discret. «Molts pacients volen veure’s millor sense que ningú sàpiga què s’han fet», constata.
Mandíbula de diamant: un rostre més definit
La mandíbula de diamant o masculinització facial és una altra de les grans demandes. Molts homes volen reforçar la línia mandibular, marcar més l’angle de la cara i aconseguir un rostre més estructurat sense passar pel quiròfan. «Molts homes venen a masculinitzar una mica més els seus trets», explica Beltrán. Segons la doctora, una mandíbula més quadrada continua associant-se a un ideal masculí de bellesa: «S’ha vist que els homes més atractius són homes amb mandíbules més quadrades».
El tractament pot combinar àcid hialurònic, estimuladors de col·lagen i tecnologies no invasives per millorar la flacciditat i tensar la pell. Però Beltrán insisteix que no es tracta de fabricar mandíbules iguals per a tothom: «Jo tinc una caixa d’eines, i vaig triant què utilitzar segons el pacient, l’estructura facial i el resultat que busca». La naturalitat torna a ser essencial: «No és fer per fer», adverteix.
Definició corporal: abdomen i flancs sense cirurgia
A partir dels 40, molts homes també comencen a preocupar-se més pel cos. La zona que més els inquieta és l’abdomen. Beltrán ho resumeix amb una imatge directa: «A partir dels 40 comencen els canvis corporals, que és la panxeta». No sempre són homes sedentaris; sovint fan esport, mengen bé i es cuiden, però no aconsegueixen eliminar determinades zones de greix localitzat.
Per a aquests casos, la clínica treballa amb criolipòlisi mèdica, que utilitza fred per reduir greix subcutani, i amb tecnologies d’electroestimulació muscular d’alta intensitat. L’objectiu és definir abdomen i flancs sense cirurgia, amb resultats progressius i sense interrompre la rutina. «És per a greix localitzat de gent que fa exercici, que es cuida, que vol estar millor, però que això no ho aconsegueix eliminar», explica la doctora.
Marques d’acne i qualitat de la pell
La consulta masculina ja no gira només al voltant de les arrugues. Cada vegada més homes demanen millorar la qualitat de la pell: porus, textura, to apagat, cicatrius antigues i, sobretot, marques d’acne. Beltrán recorda que «l’acne és molt més sever en els homes» i que, per això, també pot deixar més cicatrius.
La doctora evita prometre miracles: «Jo sempre dic que les cicatrius són cicatrius i que no tenim una goma d’esborrar». Tot i això, avui hi ha protocols que poden millorar molt l’aspecte de la pell. A la seva clínica combina microneedling mèdic, làsers i tractaments que estimulen el col·lagen. L’objectiu és afinar la textura de manera gradual i compatible amb la vida diària. «L’home vol tractaments efectius, però menys invasius, que no li impedeixin fer la seva vida normal», afirma.
Mirada descansada: ulleres, potes de gall i parpelles
La zona dels ulls és una de les primeres que delata el cansament, l’estrès i el pas del temps. En els homes, les preocupacions més habituals són les potes de gall, les ulleres marcades, les arrugues d’expressió i l’excés de pell a la parpella. «El que més els preocupa són les arrugues d'expressió, les potes de gall, les ulleres marcades», explica Beltrán.
Aquí no hi ha una única solució. Es poden combinar toxina botulínica, àcid hialurònic, làsers, radiofreqüència i ultrasons per tensar la pell i refrescar la mirada. En homes, el repte és no feminitzar els trets ni modificar l’expressió. «En homes, l’objectiu és retornar frescor a la mirada sense feminitzar els trets ni alterar l’expressió», resumeix la doctora. La idea final és senzilla: «millor cara, menys fatiga i la mateixa expressió de sempre».
Beltrán també ha incorporat a la seva consulta ExoMind, una teràpia d’estimulació cerebral no invasiva que, segons explica, només està disponible en l’àmbit estètic a la seva clínica i, en l’àmbit hospitalari, a l’Hospital Clínic de Barcelona. La doctora defensa una visió més global de la medicina estètica perquè molts pacients arriben amb estrès, mal descans, ansietat o hàbits desordenats que acaben reflectint-se a la pell i al rostre. «La nova medicina estètica no només actua a l’exterior, perquè avui sabem que l’autèntica transformació comença a l’interior», sosté. I ho remata amb una idea de futur: «La medicina del futur és treballar holísticament, no només veure’s millor, sinó també sentir-se millor».
