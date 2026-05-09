La ruta del Berguedà que converteix el senderisme en una aventura entre aigua i pedra
Els Empedrats, a Bagà, és una de les excursions més especials de la Catalunya Central per als amants de la muntanya, els congostos i els salts d’aigua
La Catalunya Central amaga una de les rutes més espectaculars per als aficionats al senderisme: Els Empedrats, un itinerari de muntanya a Bagà, al Berguedà, dins l’entorn del parc natural del Cadí-Moixeró. La proposta segueix el PR-C 125 i combina camins antics, trams empedrats, passos al costat del riu, parets de roca calcària i racons d’aigua com el Bullidor de la Llet, un brollador natural que és especialment vistós en èpoques de pluja o desgel.
La ruta completa comença i acaba al veïnat de l’Hostalet, a la pista que va de Bagà cap a la Dou del Bastareny, molt a prop de Cal Cerdanyola. Té uns 10 quilòmetres, una durada aproximada de 4 hores i mitja, arriba fins als 1.698 metres d’altitud i acumula prop de 1.000 metres de desnivell. És una sortida de dificultat mitjana, pensada per a excursionistes habituats a caminar per terreny de muntanya i no només per a un passeig curt.
Un antic camí real entre el riu, el congost i el Cadí
El que fa especial Els Empedrats és que no és només una excursió bonica, sinó un camí amb història. L’itinerari ressegueix l’antic camí real de la Cerdanya, que en alguns punts encara conserva trams empedrats per evitar l’erosió. El sender puja seguint la vall del riu Pendís, que cal creuar diverses vegades, i s’endinsa en un congost on el camí i l’aigua gairebé es confonen entre roques, passeres i parets estretes.
Un dels punts més buscats és el Bullidor de la Llet, un espectacular sortidor d’aigua que brolla entre fissures de la roca calcària. Ara bé, cal tenir present que no sempre baixa amb la mateixa força: és molt més interessant a la primavera i a la tardor, coincidint amb el desgel i els períodes més plujosos, mentre que a l’estiu o en èpoques de sequera pot quedar sec.
Després, la ruta continua cap a la zona pròpiament dita dels Empedrats, el congost d’Escriu, la Font Gran d’Escriu i, si es completa l’itinerari, el refugi Sant Jordi, on també enllaça amb el GR 107, conegut com el Camí dels Bons Homes. En els trams més alts, el premi són les vistes cap al Cadí, el Moixeró, el Pedraforca i la vall del Bastareny, un dels grans paisatges de muntanya del Berguedà.
La millor època per fer aquesta ruta de muntanya és entre finals de primavera i la tardor, sempre revisant abans la meteorologia. A la primavera, l’aigua dona força al recorregut; a l’estiu, el tram obac és agradable, però el Bullidor pot no rajar; i a la tardor, el bosc i la humitat fan que el paisatge guanyi intensitat. En canvi, a l’hivern cal extremar la prudència perquè hi pot haver gel, trams relliscosos i menys hores de llum.
Les principals precaucions són clares: portar calçat de muntanya amb bona adherència, evitar la ruta si plou fort o si hi ha risc de crescuda sobtada del riu, no perdre les marques blanques i grogues del PR-C 125, dur aigua suficient i no subestimar el desnivell. Les fonts consultades avisen especialment del risc de relliscades a la zona dels Empedrats i de l’augment sobtat del nivell de l’aigua quan plou.
Per als amants del senderisme a la Catalunya Central, Els Empedrats de Bagà és una ruta amb tots els ingredients: aigua, roca, història, bosc, vistes i un punt d’aventura. No és l’excursió més fàcil del Berguedà, però sí una de les que millor expliquen per què aquesta comarca continua sent un dels grans territoris de muntanya de Catalunya.
- Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
- El funeral per la víctima de la Baells es farà aquest dissabte 25 dies després de trobar el cos
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
- Una plantació a Sallent desvela com treballen els clans albanesos
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- La caminada a Montserrat organitzada pels Mossos per lluitar contra el càncer bat tots els rècords