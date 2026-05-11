El càncer de còlon torna a encendre l’alarma
El càncer colorectal serà el més diagnosticat el 2026, però detectar-lo a temps pot canviar radicalment el pronòstic
Espanya tornarà a superar una barrera inquietant: el 2026 es diagnosticaran 301.884 nous casos de càncer, segons les estimacions de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM) i la Xarxa Espanyola de Registres de Càncer (REDECAN). No tots aquests diagnòstics acabaran igual. La dada de “quants es curen” no es publica com una xifra anual única, perquè depèn del tipus de tumor, de l’estadi en què es detecta i del tractament. La referència més utilitzada és la supervivència neta a cinc anys, que a Espanya és del 57,4% en homes i del 65,2% en dones, i s’ha duplicat en els últims 40 anys. En canvi, la mortalitat continua sent molt alta: el 2024 els tumors van causar 115.578 morts a Espanya i es van situar com la primera causa de mort, per davant de les malalties cardiovasculars.
Els càncers que més colpejaran el 2026
El càncer colorectal serà el tumor més diagnosticat a Espanya el 2026, amb 44.132 nous casos. El seguiran el càncer de mama (38.318), el càncer de pulmó (34.908), el càncer de pròstata (34.833) i el càncer de bufeta urinària (23.929). A més distància apareixen els limfomes no hodgkinians (12.201), el càncer de pàncrees (10.405), el de ronyó (9.165), el de cavitat oral i faringe (8.203), el melanoma cutani (8.074), el de cos uterí (7.759), el d’estómac (7.595) i el de fetge (6.852).
Les causes de l’augment són conegudes: una població més envellida, més diagnòstic precoç en alguns tumors i l’exposició continuada a factors de risc evitables com el tabac, l’alcohol, l’obesitat, el sedentarisme, la contaminació i dietes poc saludables. La SEOM també alerta de l’augment d’alguns tumors en adults joves, entre els quals destaquen els de còlon, mama, pàncrees, estómac, testicle o endometri.
Quines teràpies hi ha avui a Espanya?
El tractament del càncer ja no és només cirurgia o quimioteràpia. A Espanya, els pacients poden rebre, segons el tumor i l’estadi, cirurgia, radioteràpia, quimioteràpia, hormonoteràpia, immunoteràpia, teràpies dirigides, tractaments biològics, medicina de precisió i cures de suport o pal·liatives. La SEOM recull aquestes opcions en la seva guia de tractaments i destaca el paper creixent de la immunoteràpia i de les teràpies dirigides en la millora de la supervivència d’alguns tumors.
Ara bé, els oncòlegs insisteixen que cap tractament compensa un diagnòstic massa tardà. El doctor Federico Argüelles, president de la Societat Espanyola de Patologia Digestiva (SEPD) i cap de secció de digestiu de l’Hospital Universitari Virgen Macarena de Sevilla, recorda que tumors com el de pàncrees, fetge o esòfag continuen tenint pitjor pronòstic perquè sovint es detecten en fases avançades, quan les opcions terapèutiques són més limitades.
El càncer de còlon: què és i per què apareix?
El càncer de còlon forma part del càncer colorectal, que afecta l’intestí gros i el recte. Sovint neix a partir de pòlips, petites lesions que poden aparèixer a la paret del còlon o del recte i que, amb el temps, poden transformar-se en tumor. Per això és tan important detectar-los abans que evolucionin. El diagnòstic definitiu es fa habitualment amb colonoscòpia i confirmació amb biòpsia.
No sempre hi ha una causa única. El risc augmenta amb l’edat, sobretot a partir dels 50 anys, i també amb antecedents familiars, algunes malalties intestinals, el consum de tabac i alcohol, l’obesitat, el sedentarisme i una dieta poc saludable. El Ministeri de Sanitat assenyala que no es coneix una causa exacta en tots els casos, però sí factors que eleven la probabilitat de patir-lo.
Es pot curar?
Sí, sobretot si es detecta aviat. En càncer de còlon, el cribratge és decisiu: la prova de sang oculta en femta permet detectar indicis abans que hi hagi símptomes, i si surt positiva es completa amb una colonoscòpia. A Espanya, el programa de cribratge del Sistema Nacional de Salut ofereix aquesta prova cada dos anys a la població de 50 a 69 anys.
La diferència pot ser enorme. La SEPD i l’Associació Espanyola Contra el Càncer remarquen que, quan el càncer de còlon es detecta a temps, la supervivència o curació pot arribar al voltant del 90%. El tractament dependrà de l’estadi: extirpació de pòlips o lesions inicials durant la colonoscòpia, cirurgia per retirar el tumor, i en alguns casos quimioteràpia, radioteràpia —sobretot en recte—, immunoteràpia o teràpies dirigides si hi ha malaltia avançada o característiques moleculars concretes.
El missatge és contundent: el càncer colorectal és el tumor que més es diagnosticarà a Espanya el 2026 i un dels que més morts causa, però també és un dels que més marge dona a la prevenció. El test de femta és senzill, indolor i pot descobrir el problema abans que sigui massa tard. En un tumor que sovint avança en silenci, participar en el cribratge del càncer de còlon pot ser la diferència entre un diagnòstic assumible i una malaltia avançada.
