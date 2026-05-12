L’alerta de l’OCU sobre les pizzes de supermercat: només dues aproven
Les pizzes precuinades suspenen gairebé en bloc per l’excés de sal, greixos saturats i ingredients de baixa qualitat
Menjar pizzes de supermercat de manera regular no és una bona opció per a una dieta equilibrada. Tot i que sovint són un recurs fàcil quan no hi ha temps o ganes de cuinar, les pizzes precuinades acostumen a tenir una composició nutricional poc recomanable: massa sal, greixos saturats, farines de baixa qualitat i un grau de processament elevat. El problema no és prendre’n un dia puntual, sinó convertir-les en un sopar habitual.
La principal contraindicació és que solen concentrar massa ingredients poc saludables en una sola ració. El formatge, molt present en aquest tipus de productes, és un dels elements que més greixos saturats aporta. A això s’hi suma l’excés de sal i unes masses elaborades amb farines de menor qualitat nutricional. Per això, quan es consumeixen sovint, les pizzes precuinades poden acabar desplaçant opcions més saludables, com verdures, llegums, peix, ous o plats casolans amb ingredients frescos.
La millor alternativa: fer-les a casa
La millor opció continua sent preparar la pizza casolana. Fer-la a casa permet controlar la quantitat de sal, triar una massa de més qualitat, afegir verdures i reduir els ingredients més grassos. També és una manera senzilla de convertir un plat que pot ser pesat i molt processat en una alternativa més equilibrada.
L’OCU també recomana que, si es consumeixen pizzes de supermercat, sigui només de manera ocasional. A més, adverteix que no s’haurien de menjar com a plat únic. L’opció més adequada és prendre’n només un parell de trossos i acompanyar-los amb una amanida o alguna verdura, per compensar millor l’àpat.
Com ha fet l’estudi l’OCU
L’Organització de Consumidors i Usuaris ha analitzat 62 pizzes de supermercat per saber quines tenen una millor composició. L’estudi inclou 26 pizzes de pernil i formatge, 20 de formatge, 13 de barbacoa i 3 vegetarianes. En total, s’han comparat productes de 17 marques diferents, 10 de les quals són marques blanques.
Per fer la valoració, l’OCU ha utilitzat la seva Escala Saludable, un sistema de puntuació de 0 a 100 punts que té en compte diversos factors: nutrients crítics, fibra, additius i grau de processament. Aquesta escala va més enllà del Nutriscore, perquè també incorpora aspectes que aquest etiquetatge frontal no sempre reflecteix, com els additius o el nivell de processament del producte.
Només dues pizzes passen el tall
El resultat de l’estudi és contundent: de les 62 pizzes de supermercat analitzades, només dues han estat considerades una elecció acceptable. La millor puntuació és per a la pizza de pernil i formatge d’Eroski, que obté 44 punts sobre 100 en l’Escala Saludable de l’OCU. En segon lloc, hi ha la pizza Prosciutto d’Hacendado, de Mercadona, amb 41 punts sobre 100.
La decisió final de l’OCU deixa clar que cap de les pizzes analitzades pot considerar-se una opció especialment saludable. Les dues millor puntuades només arriben a la categoria d’elecció acceptable, i per molt poc. Per això, l’organització insisteix que les pizzes precuinades han de quedar reservades per a moments puntuals i que, sempre que sigui possible, és preferible optar per una pizza casolana feta amb ingredients de qualitat.
- Quatre agents ferits i quatre detinguts després d'una persecució a Manresa
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- El Carles de les llums tanca després de mig segle fent el barri de la carretera de Santpedor, de Manresa, més lluminós
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Un arbre de grans dimensions cau sobre un cotxe al carrer Carrasco i Formiguera de Manresa
- Un surienc converteix un carrer del Poble Vell en un petit museu de relíquies a l’aire lliure