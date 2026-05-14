Elisa Gil Arribas alerta sobre els falsos positius: quan un test d’embaràs pot fallar
Els ginecòlegs recorden que els tests d’orina són molt fiables, però poden fallar per un avortament químic, medicació de fertilitat, mal ús o errors puntuals
Un test d’embaràs positiu pot provocar un terrabastall emocional, sobretot quan la dona no vol ser mare. La primera idea és pensar que el resultat és definitiu, però els experts en ginecologia expliquen que, tot i que aquests tests són molt fiables, existeixen situacions en què pot aparèixer un fals positiu.
La clau és l’hormona hCG, coneguda com l’hormona de l’embaràs. Perquè un test doni positiu, ha de detectar aquesta hormona a l’orina. Carlos Millán Sanz-Lomana, especialista en Ginecologia i Obstetrícia a l’Hospital Universitari Vithas Madrid Arturo Soria i a l’Hospital Quirónsalud Murcia, explica que, si el test diu que hi ha embaràs i no és així, la prova pot estar defectuosa o caducada. També pot haver-hi medicaments que alterin el resultat: «Hi ha alguns medicaments per estimular la fertilitat, que són semblants a l’hormona de l’embaràs, que poden donar un fals positiu».
Quina fiabilitat tenen els tests d’embaràs?
Els tests d’embaràs d’orina continuen sent proves molt fiables. Elisa Gil Arribas, ginecòloga i secretària general de la Societat Espanyola de Fertilitat, remarca que els falsos positius sí que són possibles, tot i la creença popular que només existeixen els falsos negatius.
La doctora explica que aquests tests són cada vegada més precisos, però no infal·libles: «Això pot passar després d’un tractament de reproducció assistida, si hem posat un fàrmac, que és molt similar a l’hCG, per desencadenar l’ovulació; és el mateix fàrmac el que podria donar positiu en un test d’orina o de sang». També apunta que hi ha tumors productors d’hCG, però ho defineix com un fet anecdòtic i «extremament infreqüent».
Tots els tests són iguals?
No tots els tests d’embaràs funcionen exactament amb la mateixa sensibilitat. Els experts expliquen que els actuals són cada vegada més precisos i tenen una sensibilitat diagnòstica més gran. Això vol dir que poden detectar quantitats molt baixes d’hormona hCG.
Elisa Gil Arribas ho resumeix així: «Cada dia són més precisos i tenen una sensibilitat diagnòstica més gran, i són positius encara que l’hormona sigui molt baixa; són tests d’alta sensibilitat, poden tenir errors, però són poc freqüents i solen deure’s a una tècnica incorrecta —mal ús del test— o a un error puntual en el lot de fabricació». Per confirmar el resultat, la doctora recomana una prova més precisa: «Si volem quantificar l’hormona de l’embaràs per fer-ne un seguiment correcte, sempre podem confirmar-ho amb una prova anomenada determinació de beta-hCG en sang».
L’avortament químic, la causa més habitual d’un fals positiu
Tant Carlos Millán Sanz-Lomana com Elisa Gil Arribas coincideixen que la causa més habitual d’un fals positiu és un avortament químic o embaràs químic. És un embaràs molt inicial que s’interromp abans que pugui veure’s a l’ecografia.
Millán Sanz-Lomana ho explica amb claredat: «Es tracta d’un avortament molt precoç, hi ha hagut fecundació de l’òvul, però s’ha aturat per qualsevol motiu, mai no ha arribat a haver-hi sac, fins i tot és tan aviat que la pacient pot tenir la regla de seguida». La doctora Gil Arribas descriu una situació freqüent: «Sempre diem que és la típica prova d’embaràs que surt positiva i després, al cap d’uns dies, es negativitza; la pacient es pensa que ha estat un error del test, però en realitat es tracta d’un positiu molt dèbil que de seguida es malmet quan disminueix la beta-hCG».
El missatge de calma dels ginecòlegs
Els experts insisteixen que un fals positiu no ha de viure’s automàticament com una alarma mèdica greu. Carlos Millán Sanz-Lomana envia un missatge de tranquil·litat i afirma que no és «cap senyal d’alarma, ni de res greu». Segons el ginecòleg, pot ser un episodi puntual i no significa que hagi de repetir-se.
La recomanació final dels dos especialistes és la mateixa: quan un test d’embaràs dona positiu, cal demanar cita amb el metge perquè els professionals confirmin el resultat i orientin la pacient. Aquesta confirmació és especialment important quan el resultat arriba en un moment emocionalment delicat: tant si l’embaràs no es buscava com si, al contrari, era molt desitjat.
