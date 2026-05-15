Va néixer el 1995
Mor als 30 anys el gos considerat "el més vell del món"
La seva actual propietària el va descriure com el seu "petit iaiet" en un missatge de comiat
Regió7
Lazare, un spaniel francès, era fins ara considerat "el gos més vell del món". Ha mort als 30 anys i cinc mesos, segons ha explicat la seva actual propietària. Necessitava bolquers, li fallava la oïda i la vista i gairebé dormia tot el dia. Des de l'organització del Guinness World Records encara no s'ha confirmat que l'animaló hagi assolit el récord.
Amb unes orelles dretes en forma de papallona, Lazare va néixer el 4 de desembre de 1995, segons la treballadora d’un refugi de gossos Anne-Sophie Moyon. Va passar gran part de la seva vida amb la mateixa propietària fins que aquesta va morir i, després, va ser entregat a un refugi d’animals.
Ara bé, per a Lazare, la vida encara li preparava una última sorpresa: Ophelie Boudol, una mare soltera de 29 anys, el va conèixer al refugi d'animals i s'hi va fixar perquè era un any més gran que ella. Inicialment, volia una mascota per a la seva mare, però finalment va decidir convidar Lazare a unir-se a la seva família. L’animal va morir tot just unes setmanes després a la localitat de Villy-le-Pelloux, al sud-est de França.
"Eres el nostre petit bebè iaiet", va escriure Boudol en una publicació de comiat a Instagram. "Vas triar emprendre el teu últim vol als meus braços la nit del 14 de maig, per reunir-te amb la teva propietària, que t’estimava tant", va afegir.
Tot i l'edat, Boudol ha assegurat que el gos tenia un caràcter encantadorament vivaç.
Una edat confirmada
Quan la cuidadora del refugi Anne-Sophie Moyon va descobrir l’edat de Lazare, ella i els seus companys van pensar que "podria ser el gos més vell del món". Després de verificar la seva data de naixement en dos registres, van emplenar la documentació per inscriure’l per a un possible rècord com a curiositat.
Un gos portuguès de la raça "Rafeiro do Alentejo" que es deia Bobi va ser considerat el gos més vell quan va morir el 2023, suposadament als 31 anys, segons el lloc web del Guinness World Records. Però una revisió del 2024 va determinar que no hi havia prou proves concloents per demostrar-ho. Ho serà Lazare?
