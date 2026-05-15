El poble català que decideix com pintes la teva casa: aquests són els colors permesos i les multes si no es compleix
El paisatge urbà del municipi és un bé col·lectiu d’interès social que manté una harmonia cromàtica molt concreta
Andrea Valenzuela García
Falset és un poble de Tarragona compromès amb la valorització del poble tradicional i el desenvolupament progressiu, i per això ha establert unes normes estètiques per a tots els edificis del municipi. A partir d’una ordenança municipal, l’Ajuntament ha dictaminat que totes les cases han de seguir una mateixa gamma cromàtica i, a més, hi ha risc de sanció en cas d’incompliment.
Una vila històrica
Falset, la capital de la comarca del Priorat, a la província de Tarragona, té una població de 2.892 habitants i destaca pel seu nucli antic, ja que conserva l’encant d’una vila històrica amb cultura vinícola.
Al seu nucli històric s’hi troba la plaça porxada de la Quartera i l’església de Santa Maria, i està envoltat per les muntanyes. Al territori municipal es reparteixen les denominacions d’origen Montsant i Priorat, amb nombrosos cellers que marquen profundament el paisatge.
Però el que més crida l’atenció és l’harmonia i la coherència visual del poble que s’observa entre els colors dels seus edificis i infraestructures. Això es deu a una iniciativa de l’Ajuntament i de l’alcalde Carlos Brull, basada en la idea que el paisatge urbà és un element del medi ambient que forma part de la vida quotidiana de les persones.
Falset forma part de la Carta del Paisatge del Priorat, un document de consens que busca millorar el paisatge de la comarca, i també està classificat com una zona de màxima protecció contra la contaminació lumínica. En conseqüència, necessita configurar un nucli urbà a partir de diferents elements que són variats i complexos, però que intervenen a diferents nivells de percepció: urbanístics, arquitectònics, públics, privats, immobles, culturals, socials, entre d’altres. Tots ells estableixen una determinada imatge de la ciutat.
Paisatge urbà com a bé comú
Per a Falset, el paisatge és una cosa que va més enllà d’una postal bonica i, per això, s’ha de considerar com un bé col·lectiu d’interès social, cultural i ambiental. D’aquesta manera, tot el que configura el paisatge urbà, és a dir, edificis, carrers i infraestructures, forma part del patrimoni comunitari.
En aquest context, l’Ajuntament ha donat a conèixer l’ordenança reguladora en què s’inclou una carta de colors, que és l’eina normativa basada en un estudi cromàtic i en el pla de color del municipi per a les façanes.
El text normatiu distingeix dos tipus de colors segons el protagonisme a la façana: els principals, per cobrir tota la façana, i els secundaris, per a elements com cornises o lloses. Tanmateix, no es poden combinar al atzar els colors entre aquestes categories, sinó que s’ha de presentar un plànol amb la proposta de tonalitats que haurà de ser aprovada pels serveis territorials de l’Ajuntament.
Carta de colors
El document estableix els procediments obligatoris i indica que els edificis, construccions o instal·lacions fora de les zones de l’Antic Urbà (el centre històric) i de l’Eixample han de ser d’un color que s’integri en l’entorn, com tons terrosos, prohibint el blanc i els colors estridents o cridaners.
La carta de colors estableix com a colors principals els marrons suaus, taronges pàl·lids, algunes tonalitats de beix, crema i sorra i algun groc ocre. D’altra banda, els colors secundaris són: un gris verdós o verd pàl·lid, un gris blavós molt suau i lluminós i un to blau lavanda clar. També es permet el morter de calç tradicional sense pintar, amb textura llisa o rugosa fina.
A la zona industrial, els colors de les façanes són igualment tons terra, tot i que en aquest cas s’admet el formigó prefabricat sense pintar.
Sancions per incompliment
La carta de colors pretén fer compatible el desenvolupament i la preservació de l’entorn original per a la protecció, la reducció de la contaminació lumínica i la decoració dels edificis.
En el reglament, l’Ajuntament exposa que detectar actuacions que incompleixin la normativa urbanística i l’ordenança municipal comportarà l’inici dels corresponents expedients de protecció de la legalitat per restablir l’ordre legal. Per aquest motiu, l’incompliment de l’Ordenança del Paisatge Urbà pot comportar sancions i multes, i obliga a la correcció del color aplicat.
