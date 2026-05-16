L’obesitat i la diabetis durant l’embaràs poden afectar la salut dels fills durant anys
Un estudi de l’Hospital General de València i la Universitat de València apunta que aquestes patologies poden tenir efectes més enllà del part i la infància
L’embaràs és una etapa en què el pes i la glucosa tenen una importància decisiva. No només per la salut de la mare, sinó també per la del nadó. L’obesitat durant la gestació pot afavorir complicacions com la hipertensió arterial, la preeclàmpsia o un augment del risc de part per cesària.
La diabetis gestacional també pot comportar problemes importants. Entre els riscos que recull el text hi ha més probabilitat de preeclàmpsia, acumulació excessiva de líquid amniòtic, nadons de mida excessiva, problemes respiratoris en el nadó, més risc d’avortament espontani i anomalies congènites.
Les conseqüències poden anar més enllà del naixement
Segons la investigació, s'alerta que els efectes de l’obesitat i la diabetis en l’embaràs no acaben necessàriament amb el part. Els fills i filles de dones que presentaven aquestes patologies durant la gestació van desenvolupar alteracions epigenètiques, és a dir, canvis que afecten l’activitat dels gens sense modificar la seqüència de l’ADN.
Aquestes alteracions poden predisposar la descendència a patir, en el futur, diabetis, obesitat i problemes cardiovasculars associats. Segons l’estudi, el risc no només es pot mantenir durant la infància i l’adolescència, sinó també en etapes posteriors de la vida.
L’estudi que ha posat el focus en els gens
El treball ha estat publicat a Cardiovascular Diabetology i l’han dut a terme pediatres de l’Hospital General de València, la Universitat de València i l’Institut d’Investigació Sanitària INCLIVA de València. També hi han col·laborat el Grup d’Epigenètica del Càncer i Nanomedicina del CINN-CSIC, la Universitat d’Oviedo i l’àrea de Malalties Rares del CIBER, el CIBERER.
La recerca descriu alteracions epigenètiques en la descendència associades a la condició metabòlica de la mare durant l’embaràs. Aquestes modificacions químiques influeixen en la manera com es regulen els gens, i la seva alteració està relacionada amb malalties de gran impacte social, com l’obesitat.
Què diu Empar Lurbe
Empar Lurbe, investigadora principal del CIBEROBN al Grup d’Investigació per a la Prevenció del Risc Cardiovascular en Nens i Adolescents d’INCLIVA, destaca la importància de la gestació en la salut futura dels fills.
«L’embaràs és un període fonamental en la vida dels éssers humans que repercuteix activament en el desenvolupament de la descendència, i en la seva predisposició a l’aparició futura de malalties cardiometabòliques»
Lurbe també adverteix que «trastorns com l’obesitat materna i la diabetis gestacional poden condicionar la salut de la descendència, des de la infància fins a la vida adulta, augmentant el risc de comorbiditats que redueixen la qualitat i l’esperança de vida».
Mario Fraga i l’impacte en la salut pública
Mario Fraga, investigador del CIBERER i un dels coordinadors de l’estudi a la Universitat d’Oviedo, posa l’accent en la dimensió del problema. Segons explica, «l’obesitat materna durant l’embaràs pot arribar a afectar el 30% de les gestants, amb les repercussions derivades per als sistemes sanitaris i les seves polítiques de salut pública».
Fraga també remarca que encara hi havia preguntes pendents sobre l’origen d’aquests efectes. «Més enllà de les evidències epidemiològiques, es desconeixen les causes moleculars responsables d’aquests efectes negatius en la salut de la descendència», afirma.
Com influeix l’ambient intrauterí en els gens
Una de les conclusions més rellevants és que l’ambient intrauterí pot influir en el funcionament dels gens dels fills. L’estudi es va fer en una cohort pediàtrica de nens nascuts de mares amb obesitat o amb obesitat i diabetis gestacional.
Un dels punts forts del treball és el seguiment longitudinal fet durant el primer any de vida al Servei de Pediatria de l’Hospital General de València. Aquest seguiment ha permès observar les empremtes moleculars per les quals la salut metabòlica de la mare pot influir de manera continuada en el genoma de la descendència.
La metilació, una clau del desenvolupament
El treball apunta que l’obesitat i la diabetis gestacional poden reprogramar els patrons de metilació de la descendència. Aquests patrons són claus per regular correctament l’expressió dels gens i garantir el bon desenvolupament de l’ésser humà.
Les alteracions detectades afecten gens vinculats a rutes reguladores del metabolisme dels àcids grassos, la senyalització cardiovascular i la bioenergètica mitocondrial. Tots aquests processos són importants en l’obesitat i la diabetis mellitus.
Una alerta per a mares i fills
La investigació reforça la idea que el metabolisme matern pot tenir efectes sistèmics sobre el desenvolupament infantil. No es tracta només del pes del nadó o de les complicacions del part, sinó d’un possible impacte biològic persistent.
Per això, el control del pes, de la glucosa i de la salut metabòlica durant l’embaràs és clau. L’estudi no planteja una alarma individual contra les dones embarassades, sinó una advertència de salut pública: cuidar la mare durant la gestació també pot ajudar a protegir la salut futura dels fills.
