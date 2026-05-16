Osteoporosi: la malaltia silenciosa que debilita els ossos sense avisar
Una prova ràpida i indolora permet detectar la pèrdua de massa òssia abans que una caiguda lleu acabi en fractura
L’osteoporosi és una malaltia que fa que els ossos perdin densitat, es tornin més fràgils i augmenti el risc de patir fractures, fins i tot, amb caigudes lleus o moviments quotidians. El problema és que sovint avança sense donar símptomes. Per això se la coneix com una malaltia silenciosa.
Els ossos no són estructures mortes ni rígides per sempre. Es renoven constantment al llarg de la vida. Durant la infància, l’adolescència i la joventut, el cos construeix massa òssia i els ossos es fan més forts. Aquest procés arriba al seu punt màxim aproximadament cap als 30 anys. A partir d’aquesta edat, de manera natural, el cos comença a perdre massa òssia de forma progressiva.
En les dones, aquesta pèrdua s’accelera després de la menopausa, per la baixada d’estrògens. Quan la pèrdua de massa òssia apareix abans dels 50 anys, es considera precoç i pot estar relacionada amb malalties, tractaments prolongats o hàbits de vida poc saludables.
Com es detecta la pèrdua d’os
La prova clau per saber si els ossos continuen forts és la densitometria òssia. Aquesta exploració permet mesurar la quantitat de calci i altres minerals que contenen els ossos i detectar si hi ha pèrdua de densitat abans que aparegui una fractura.
El doctor Joan Giménez, responsable del Departament de Diagnòstic per la Imatge de Clínica Corachan, ho resumeix així: «La densitometria és una prova mèdica senzilla i ràpida amb la qual podem saber si els ossos són forts i resistents o, al contrari, estan perdent massa i es tornen més fràgils, el que es coneix com a osteoporosi».
La densitometria òssia és una prova ràpida, indolora i sense preparació especial. La persona s’estira de panxa enlaire, vestida, en un aparell similar a una llitera. L’equip emet una quantitat molt petita de radiació i analitza normalment dues zones: el maluc i la columna vertebral, perquè són regions molt representatives de la salut òssia.
Segons el doctor Giménez, «és una pràctica completament indolora, que no produeix cap molèstia i es duu a terme en un temps que oscil·la entre els 10 i els 15 minuts».
Quan cal fer-se aquesta prova
La densitometria està especialment recomanada en dones a partir de la menopausa, homes de més de 65 anys, persones amb antecedents familiars d’osteoporosi, pacients que han patit fractures amb cops lleus i persones que prenen determinats medicaments durant molt temps, com ara corticoides.
La prova la fa el personal tècnic especialitzat en radiodiagnòstic i després el resultat l’interpreta un metge, habitualment d’atenció primària, reumatologia, ginecologia, traumatologia o endocrinologia.
Per què és important detectar-la aviat
El risc principal de l’osteoporosi són les fractures. Les més preocupants són les de maluc, columna i canell, perquè poden provocar dolor crònic, pèrdua d’autonomia i complicacions greus, sobretot en persones grans.
El problema és que, al començament, la pèrdua d’os no sol fer mal. «L’osteoporosi es coneix com una “malaltia silenciosa”. Moltes persones no saben que la pateixen fins que tenen una fractura, perceben una disminució de la seva estatura o dolor d’esquena per aixafaments o petites fractures vertebrals», explica el doctor Joan Giménez.
Com cuidar els ossos abans que sigui tard
La pèrdua de solidesa òssia es pot prevenir o, com a mínim, alentir. L’alimentació hi té un paper important, però no és suficient per si sola. Giménez recomana «mantenir una alimentació rica en calci, proteïnes i vitamina D». També destaca la importància de fer exercici físic regular, especialment caminar, ballar o practicar exercicis de força.
Evitar el tabac, reduir el consum d’alcohol i mantenir hàbits saludables també ajuda a protegir la salut òssia. «Cuidar els ossos requereix un enfocament global que inclogui practicar hàbits saludables i combinar-los amb exercici físic i exposició moderada al sol. En alguns casos, a més, pot ser necessari un tractament mèdic específic», conclou l’especialista.
La prova que pot evitar una fractura
La densitometria òssia permet veure l’estat dels ossos abans que el problema doni la cara. Fer-la quan toca, especialment en persones amb factors de risc, pot ajudar a detectar l’osteoporosi a temps, iniciar mesures de prevenció i reduir el risc de fractures que poden canviar la vida d’una persona gran.
