Manu Vidal alerta sobre les vambes més virals: no totes són bones per als teus peus
El podòleg analitza els models més populars i explica quins poden perjudicar la salut podal si els fem servir cada dia
Els peus són una part essencial del nostre cos. Aguanten el pes, ens permeten caminar, mantenir l’equilibri i moure’ns cada dia. Per això, triar unes bones sabates no hauria de dependre només de la moda, del color o del disseny. El calçat que fem servir pot influir directament en la nostra salut podal, però també en altres zones com els turmells, els genolls o l’esquena.
Així ho recorda el departament de podologia de la Clínica Condado, que adverteix que “el tipus de sabata que fem servir pot influir en el benestar dels nostres peus, turmells, genolls i esquena”. Per aquest motiu, cada vegada més especialistes insisteixen que cal mirar més enllà de les tendències i fixar-se en si una sabata és realment còmoda, segura i adequada per al nostre dia a dia.
Un dels experts que més ha parlat d’aquest tema és Manu Vidal, podòleg especialitzat en podologia esportiva i infantil. A les xarxes socials, on és conegut com a @podomanu, comparteix consells per ajudar els seus seguidors amb “problemes en peus i turmells”. En una de les seves últimes publicacions, Vidal ha analitzat algunes de les vambes de moda més conegudes i les ha ordenat segons el seu impacte en el benestar postural.
Els tres punts clau per saber si una sabata és bona
Segons Manu Vidal, hi ha tres elements que s’han de tenir molt en compte abans de comprar unes vambes: la puntera, la sola i el taló.
La puntera ha de ser ampla, perquè els dits no quedin comprimits. Una sabata massa estreta pot provocar molèsties, fregaments i una mala posició del peu. La sola ha de tenir amortiment, però també ha de ser flexible, perquè el calçat pugui adaptar-se al moviment natural del peu. Finalment, el taló ha de tenir una lleugera elevació, però sense formes estranyes ni estretes que dificultin l’equilibri.
El podòleg també alerta que no tot el que està de moda és recomanable. De fet, algunes sabates molt populars poden ser massa planes, rígides o estretes. I això, amb un ús continuat, pot acabar provocant dolor als peus, fascitis plantar o problemes posturals.
El rànquing de Manu Vidal: de pitjor a millor calçat
- Converse
- Crocs
- Adidas Samba
- Air Force 1
- Vans
- Reebok Classic
- New Balance 740
- Asics Nimbus
- Altra Escalante
Avantatges i inconvenients de cada model
Converse: el pitjor calçat del rànquing
Per a Manu Vidal, les Converse són una de les pitjors opcions per als peus. El podòleg és contundent: “És del pitjor que et pots posar als peus”. Segons explica, tenen la puntera molt estreta i són molt planes, però sense oferir els beneficis del calçat barefoot, que s’adapta millor a la forma natural del peu.
El principal inconvenient és que no deixen prou espai als dits i no ofereixen una bona estructura per caminar durant molta estona. Poden servir per a un ús puntual, però no són recomanables com a calçat diari si es vol cuidar la salut dels peus.
Crocs: còmodes, però no per caminar massa
Les Crocs són conegudes per la seva comoditat i lleugeresa, però Vidal avisa que no s’han d’utilitzar per caminar llargues distàncies. “Per a un ús puntual estan bé, però, per Déu, no caminis gaire amb elles si no vols tenir fascitis plantar”, alerta el podòleg.
El seu avantatge és que poden ser pràctiques per estar per casa, anar a la piscina o fer-ne un ús molt concret. El problema és que, si es fan servir massa, poden no oferir prou subjecció ni estabilitat, cosa que pot augmentar el risc de fascitis plantar o molèsties al peu.
Adidas Samba: molt de moda, però poc recomanables
Les Adidas Samba són una de les vambes més populars del moment, però no convencen el podòleg. Vidal assegura que “no són una bona opció” perquè són molt ajustades, molt planes i rígides.
El seu gran atractiu és l’estètica, ja que s’han convertit en un model molt habitual en looks urbans. Ara bé, des del punt de vista de la podologia, el principal inconvenient és que poden limitar el moviment natural del peu i comprimir massa la zona davantera.
Air Force 1: bones per anar a la moda, però no per als peus
Les Air Force 1 també ocupen una posició baixa en el rànquing. Segons Manu Vidal, “no em convencen” perquè tenen la puntera estreta i són massa rígides. Tot i això, reconeix que “estan molt bé per anar a la moda”, però insisteix que “no és un bon calçat”.
El punt fort és el disseny i la seva popularitat. El punt feble és que no ofereixen la flexibilitat ni l’espai que necessita el peu per moure’s amb naturalitat. Per això, no serien la millor opció per passar moltes hores caminant.
Vans: una opció acceptable, però amb limitacions
Les Vans milloren una mica respecte als models anteriors. Vidal considera que, dins del calçat de moda, “no estan malament”. Tenen una mica d’amortiment i la sola ha anat millorant amb el temps.
Tot i això, continuen tenint un problema important: la puntera estreta. Això pot fer que no siguin ideals per a persones amb peus amples o amb molèsties als dits. Són una opció intermèdia, però no perfecta.
Reebok Classic: correctes, però amb detalls millorables
Les Reebok Classic ocupen el quart lloc del rànquing. El podòleg les defineix com una opció “acceptable”. Tenen una mica d’elevació al taló i l’amortiment és correcte.
El principal inconvenient, segons Vidal, és la forma de la sola. El podòleg assegura que no li agrada la “pota d’elefant” que tenen. Tot i això, són millor opció que altres vambes més planes, rígides o estretes.
New Balance 740: una de les millors opcions
Les New Balance 740 entren al podi perquè compleixen millor els requisits que defensa Manu Vidal. Tenen una sola amortidora, una puntera més ampla i una estructura més pensada per al confort.
El seu principal avantatge és que són més adequades per passar estones llargues dret o caminant. Són vambes amb una orientació més esportiva, i això fa que siguin més respectuoses amb el moviment del peu.
Asics Nimbus: amortiment i comoditat
Les Asics Nimbus són una altra de les grans guanyadores. Destaquen per l’amortiment, la comoditat i la capacitat d’absorbir l’impacte de cada passa. Per això, són una bona opció per a persones que caminen molt o passen moltes hores a peu dret.
El seu avantatge principal és que cuiden millor la salut podal que altres models de moda més rígids. A més, ofereixen una millor adaptació al moviment natural del peu.
Altra Escalante: les millors del rànquing
En primer lloc, Manu Vidal situa les Altra Escalante, que considera “de les millors sabates que et pots posar als peus”. El motiu és que combinen una puntera ampla, una bona estructura i una sensació més natural en caminar.
Aquest model és el que millor encaixa amb els criteris del podòleg, perquè permet més llibertat als dits i respecta millor la forma del peu. Per això, és una de les opcions més recomanables per cuidar els peus, la postura i el confort diari.
La moda no hauria d’anar per davant de la salut
El rànquing de Manu Vidal deixa clara una idea: unes sabates poden ser molt boniques, molt populars o molt virals, però això no vol dir que siguin bones per als peus. El calçat adequat ha de tenir una puntera ampla, una sola flexible, bon amortiment i una estructura que permeti caminar amb comoditat i estabilitat.
Triar unes bones vambes no és només una qüestió d’estil. És una decisió que pot afectar la nostra salut, la nostra postura i la qualitat de vida. Per això, abans de comprar unes sabates només perquè estan de moda, val la pena preguntar-se si realment cuiden els nostres peus.
