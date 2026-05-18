Sergio Delgado, entrenador, revela quantes cerveses es cremen jugant un partit de pàdel
Depenent de l'edat, el pes, el sexe o la intensitat del joc, la despesa calòrica pot ser notablement elevada
David Cruz
El pàdel s’ha convertit en molt més que un esport de moda a Espanya. Cada setmana, milers de persones omplen les pistes per practicar una activitat que combina exercici físic, diversió i socialització. Però ara, a més, hi ha una dada que ha cridat especialment l’atenció dels aficionats: un sol partit pot ajudar-te a cremar l’equivalent a diverses cerveses.
Sergio Delgado, entrenador de pàdel, explica que la despesa calòrica d’aquest esport depèn de factors com l’edat, el pes, el sexe o la intensitat del joc. Tot i així, assegura que un home amateur d’entre 35 i 45 anys i amb un pes d’entre 70 i 90 quilos pot arribar a gastar unes 600 kcal en un partit de 90 minuts.
Si traduïm això de manera més visual, aquesta xifra equival aproximadament a quatre cerveses amb alcohol.
Com les crema el nostre cos?
El secret està en la dinàmica pròpia del pàdel. Els jugadors es mantenen en moviment constant, fent desplaçaments laterals, acceleracions, frenades ràpides i canvis de direcció continus.
A més, s’alternen moments d’alta intensitat amb petits descansos, una cosa molt semblant als entrenaments HIIT, coneguts per la seva gran capacitat per cremar greix i millorar la resistència cardiovascular.
Més enllà de les calories, els experts destaquen que el pàdel aporta importants beneficis per a la salut. Ajuda a enfortir músculs i articulacions, millora la capacitat cardiovascular i contribueix a reduir l’estrès gràcies a l’alliberament d’endorfines. També afavoreix el control del pes corporal si s’acompanya d’hàbits saludables.
Això sí, Delgado recorda que l’esport no ha de ser una excusa per abusar de l’alcohol. Mantenir una alimentació equilibrada, hidratar-se correctament i descansar bé continuen sent claus fonamentals per gaudir d’una vida sana i activa.
