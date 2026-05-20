La xocolata no sempre és l’enemic: el detall que pot ajudar el teu cor

Aurelio Rojas recorda que no totes les xocolates són iguals i que el secret és el percentatge de cacau

Quina xocolata és més beneficiosa per a la salut?

Abril Benítez

Durant anys, la xocolata ha arrossegat tota mena de mites: que engreixa sempre, que és dolenta per al cor, que s’ha d’eliminar de qualsevol dieta saludable o que només aporta sucre i calories buides. Però la realitat és més matisada. No és el mateix una rajola carregada de sucre que una xocolata negra rica en cacau, amb un percentatge elevat i consumida amb moderació.

Així ho recorda el cardiòleg Aurelio Rojas, especialista en salut cardiovascular i divulgador, que ha explicat que la xocolata negra pot tenir beneficis si es tria bé. Segons afirma, “les persones que consumien xocolata negra més d’una vegada per setmana tenien fins a un 8% menys de risc d’un infart”.

No totes les xocolates són iguals

Hi ha grans diferències entre els diversos tipus de xocolata. La xocolata amb llet sol contenir més sucre i greixos afegits, mentre que la xocolata blanca pràcticament no aporta cacau i acostuma a ser la menys interessant des del punt de vista nutricional. En canvi, la xocolata negra, sobretot si té entre un 70% i un 85% de cacau, concentra compostos que poden ser beneficiosos per al cor.

Rojas explica que el valor es troba en el cacau: “El cacau conté flavonoides i polifenols capaços de millorar la funció de les nostres artèries, reduir la inflamació i augmentar la producció d’òxid nítric, una molècula clau per protegir el nostre cor”.

L’estudi que avala els beneficis del cacau

La investigació citada, publicada a la revista científica European Journal of Preventive Cardiology, va analitzar dades de més de 336.000 persones. Els resultats van concloure que aquells que consumien xocolata negra de manera regular tenien fins a un 8% menys de risc de patir un atac cardíac en comparació amb els que no en prenien.

A més, Aurelio Rojas destaca que “en alguns estudis també s’ha observat un millor control de la pressió arterial i una menor oxidació del colesterol LDL, el dolent”.

La clau, però, és no confondre benefici amb barra lliure. El cardiòleg recomana consumir xocolata negra amb moderació, i concreta que no s’haurien de superar els 10 grams al dia. Per això, el missatge és clar: una petita porció de xocolata negra rica en cacau pot encaixar dins d’una alimentació saludable, però les opcions amb massa sucre poden jugar en contra de la salut cardiovascular.

