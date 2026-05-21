La Coca-Cola, realment va bé per desembussar canonades?
La fórmula original de la beguda, inventada per un farmacèutic, conté àcid fosfòric. T'expliquem l'efecte que té a la teva llar
Eva Remolina (AMIC)
Entre les moltes llegendes urbanes que corren sobre la neteja de la llar n'hi ha una que lloa les qualitats de la Coca-Cola per desembussar les canonades. Què hi ha de cert, però, darrere d'aquest truc? És realment efectiva aquesta beguda tan coneguda arreu del món a l'hora d'aplicar-la a piques i lavabos?
La Coca-Cola va ser un invent del farmacèutic John Stith Pemberton, que el 1886, a Atlanta (Estats Units), va crear un tònic medicinal contra mals de cap, problemes digestius i com a alternativa a les begudes alcohòliques. Era un xarop dolç barrejat amb aigua carbònica que venia a la seva farmàcia. El seu soci, Frank M. Robinson, va ser qui va posar el nom Coca-Cola (perquè originalment duia fulla de coca molt processada i sense efectes estupefaents i nou de cola, que hi aportava la cafeïna) i va dissenyar el logotip amb la tipografia script que encara es manté. L'empresari Asa Griggs Candler va comprar la marca i va posar les bases del que és ara: una beguda refrescant de reconeixement mundial.
Però també hi ha qui l'aplica en la neteja, per desembussar desaigües del lavabo i de la cuina, on se solen acumular restes de menjar, sabó, cabells, paper i un llarg etc. d'elements.
Però... realment funciona?
La resposta és: depèn. Vegem per què: dins de la composició d'aquest refresc trobem l'Àcid Fosfòric, un àcid que s'utilitza bàsicament per aportar un bon sabor, concretament aquest punt d'acidesa que té la Coca-Cola. L'Àcid fosfòric és un potent corrosiu que és usat en moltes indústries per eliminar l'òxid dels metalls.
Però la realitat és que la concentració d'aquest àcid en una ampolla és tan petita que no acaba de ser capaç d'arrencar obstruccions massa grans de les canonades. Per tant, si el problema que tens a casa és petit, podria arribar a funcionar. Però si és gran, busca una altra solució.
Alternatives a la Coca-Cola
Sosa Càustica:
La sosa càustica es fa servir per netejar elements amb molt de greix, com les campanes, les barbacoes o els forns. Sempre amb precaució i amb l'ús de guants, abocar una tassa de sosa pel desaigüe (prèviament buidat d'aigua). Deixem actuar uns minuts i immediatament després abocarem aigua calenta en abundància. Cal també evitar que toqui alumini o certes canonades i no barrejar-la mai amb altres productes.
Sal
Bullir un litre d'aigua amb sal i abocar pel desaigüe a poc a poc.
Bicarbonat i vinagre
El primer que farem serà abocar pel desaigüe un got de bicarbonat i un altre de vinagre, posem el tap per a deixar que actuï durant una mitja hora, i a continuació tirem abundant aigua calenta. Repetir l'operació si no hem eliminat l'embús per complet.
En tots tres casos, les alternatives són útils, però la seva eficàcia també és limitada segons el tipus d’embús.
I després...
Un cop desembussat, cal tenir en compte una sèrie de mesures per evitar que el problema ens torni a passar, entre les quals es troben:
- Netejar bé els plats de possibles restes de menjar abans d'introduir-los a l'aigüera.
- No abocar oli de fregir pel desaïgue, ja que pot solidificar-se i obstruir la canonada.
- Tampoc és aconsellable llençar-hi pel desaïgue pintures ni productes químics.
