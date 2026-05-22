Alerten de la presència de Listeria en formatges frescos de quatre marques

L’entitat recomana no consumir-los i revisar les dates de caducitat dels lots de les marques implicades

Una persona tallant formatge / Pixabay

ACN

Madrid

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha ordenat la retirada immediata de diversos lots de formatges frescos de vaca de les marques Goya, Nativo, Sabor de Casa i Cerrato després de detectar la presència de Listeria monocytogenes en alguns d’aquests productes. L’alerta alimentària s’ha activat a escala estatal, ja que afecta diferents productes lactis envasats i refrigerats que es comercialitzen en supermercats, petits establiments i punts de venda minoristes de tot l’Estat.

La detecció inicial es va produir el 12 de maig a la comunitat d’Aragó, quan les autoritats sanitàries van comunicar la presència del bacteri en un formatge de la marca Goya a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI).

A partir de la notificació del SCIRI, es van iniciar les investigacions corresponents i es van analitzar nous productes relacionats amb el lot inicial, fet que ha portat a ampliar la retirada a altres marques i referències per motius de precaució. Els productes afectats corresponen a formatges frescos de vaca amb caducitat igual o anterior al 6 de juliol de 2026, i ja s’estan retirant de tots els canals de distribució.

