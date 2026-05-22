Javier Muñoz, fisioterapeuta: "El dolor d’esquena i l’ansietat tenen molt a veure"
L’estrès, ja sigui laboral o per altres causes, té influència directa en els músculs del coll, les cervicals i lumbars i augmenta el risc de lesions
Regió7
Una de les malalties més comunes i recurrents és el dolor d’esquena, un dels principals motius de baixes laborals juntament amb les tendinitis i els trastorns a les mans i els canells. "T’hauran dit mil vegades que el mal d’esquena que tens es deu a l’estrès, a l’ansietat, i tu pensaràs però què tindrà a veure això amb que em fa mal l’esquena?", es pregunta el fisioterapeuta Javier Muñoz. Doncs sí. La lumbàlgia i altres dolències de l’esquena solen estar ocasionades per un procés acumulatiu d’esforços en el nostre dia a dia o un sobreesforç puntual. Però el nostre estat mental també hi té molt a veure.
L’estrès, ja sigui laboral o per altres causes, té influència directa en els músculs del coll, les cervicals i lumbars i augmenta el risc de lesions. Cos en mode alerta "Quan estàs estressat, ansiós o emocionalment inestable, el teu cos entra com en una mena de mode alerta", adverteix Javier Muñoz. "Tu fas que els músculs de la teva esquena es tensin de manera constant fins i tot sense que te n’adonis", afegeix.
A més, "l’estrès augmenta la sensibilitat al dolor i el teu cos té moltes més dificultats per recuperar-se, per això no tot és anar al fisio a descarregar l’esquena. Hi ha vida més enllà i cal treballar coses com la gestió emocional, millorar la respiració i tenir un millor control postural", aconsella el fisioterapeuta. Aprendre a relaxar-se a nivell físic i emocional resulta clau, doncs, per evitar que s’acumuli la tensió en aquestes zones.
Així, l’educació postural, l’exercici físic, el control dietètic i el suport emocional, segons els experts, s’erigeixen com a màximes per evitar el dolor d’esquena i cuidar-la. "I si a sobre, a més, ho combines amb enfortiment progressiu, faràs que els músculs de la teva esquena puguin sostenir millor la columna i el dolor disminueixi de forma real i duradora", conclou Muñoz.
