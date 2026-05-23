El Chagas alerta Espanya: 50.000 casos d’una malaltia silenciosa
Una infecció originària de Llatinoamèrica, preocupa els experts perquè sovint es detecta tard i pot provocar complicacions greus al cor i al sistema digestiu
La malaltia de Chagas és una infecció causada pel paràsit Trypanosoma cruzi i és coneguda com una malaltia silenciosa perquè pot estar anys dins del cos sense provocar símptomes evidents. Aquest fet fa que moltes persones no sàpiguen que la pateixen fins que apareixen complicacions greus, especialment cardíaques o digestives.
Tot i que Espanya no és un país on el Chagas es transmeti de manera natural, s’ha convertit en un punt clau en la lluita contra aquesta malaltia. Segons les dades recollides, al país hi ha unes 50.000 persones afectades, una xifra que situa Espanya entre els territoris amb més casos fora de Llatinoamèrica.
D’on ve el Chagas i com ha arribat a Espanya?
Als països llatinoamericans, la malaltia de Chagas es transmet principalment a través d’un insecte vector, conegut segons la zona com a vinchuca, pito o xinxa. Aquest insecte pot transmetre el paràsit a les persones i és una de les principals vies de contagi a les zones endèmiques.
A Espanya, però, la situació és diferent. Tal com explica Guido Senatore, director mèdic de Bayer Iberia, “Espanya ocupa un lloc molt especial. No és un país on la malaltia es transmeti de manera natural, però sí que és un dels que registra més casos fora de les zones endèmiques, principalment a causa de l’arribada de població migrant de Llatinoamèrica”.
La principal via de transmissió a Espanya és la transmissió vertical, és a dir, de mare a fill durant l’embaràs. Per això, els experts insisteixen en la importància de reforçar el cribratge en dones embarassades procedents de Llatinoamèrica, ja que detectar la infecció a temps pot evitar nous casos.
Símptomes, diagnòstic i tractament
Un dels grans problemes del Chagas és que pot romandre asimptomàtic durant molt de temps. Això vol dir que una persona pot estar infectada i no notar cap senyal clar durant anys. Quan la malaltia avança, poden aparèixer complicacions importants, sobretot al cor i a l’aparell digestiu.
El diagnòstic precoç és fonamental. En infants i en fases agudes de la infecció, el tractament pot arribar a curar la malaltia. En adults, tot i que no sempre s’aconsegueix eliminar-la completament, el tractament pot ajudar a frenar la progressió i evitar conseqüències més greus.
Històricament, el tractament del Chagas s’ha basat en dos fàrmacs: benznidazol i nifurtimox. Una de les novetats destacades és que el nifurtimox ja està disponible i finançat a Espanya des de finals de l’any passat, un avenç important per millorar l’atenció als pacients.
Prevenció: detectar abans per evitar nous casos
La principal eina de prevenció a Espanya és el cribratge. En especial, els experts demanen controlar les dones embarassades procedents de zones on el Chagas és endèmic, perquè la transmissió de mare a fill és una de les vies més rellevants al país.
Guido Senatore ho resumeix així: “Per això és fonamental reforçar el cribratge en dones embarassades procedents de Llatinoamèrica. Detectar la malaltia a temps permet tractar-la i evitar nous casos”.
El Chagas també està molt relacionat amb la pobresa i amb poblacions vulnerables, fet que dificulta l’accés al sistema sanitari i retarda molts diagnòstics. Per això, els especialistes reclamen superar barreres culturals, facilitar l’accés a les proves i millorar els programes de diagnòstic i tractament.
Espanya s’ha convertit en un referent europeu en l’atenció d’aquesta malaltia. Segons Senatore, “s’estan fent esforços molt importants en programes de cribratge, diagnòstic i tractament”, una feina clau per donar visibilitat a una infecció que encara avui continua sent massa desconeguda.
