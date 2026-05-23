El sol també crema a la primavera: l’error que pot accelerar l’envelliment de la pell
La protecció solar no és només per a l’estiu
El sol és necessari per a la salut, però també pot convertir-se en un enemic silenciós de la pell si no ens protegim bé. La llum solar ajuda el cos a produir vitamina D, un nutrient important per als ossos i el sistema immunitari, però l’exposició excessiva a la radiació ultraviolada pot provocar cremades, taques, arrugues, envelliment prematur i augmentar el risc de càncer de pell. L’Organització Mundial de la Salut recorda que petites quantitats de radiació UV són beneficioses per produir vitamina D, però que l’excés té conseqüències negatives per a la salut.
I el problema és que aquest risc no desapareix quan s’acaba l’estiu. Tot i que moltes persones només pensen en la protecció solar quan van a la platja o quan fa calor, els experts insisteixen que la radiació ultraviolada continua present durant tot l’any. A l’hivern, encara que les temperatures siguin baixes, el sol pot continuar danyant la pell, sobretot en zones d’alta radiació, a la muntanya o en entorns amb neu.
Els beneficis del sol: necessari, però amb mesura
El sol té efectes positius quan l’exposició és moderada. Afavoreix la producció de vitamina D, ajuda a regular els ritmes circadiaris i pot influir en l’estat d’ànim. Però això no vol dir que calgui exposar-se sense control. La clau és trobar un equilibri: aprofitar els beneficis de la llum solar sense permetre que la radiació UV acumuli dany a la pell.
Aquest dany és especialment perillós perquè sovint no es veu de manera immediata. Cada exposició compta. Caminar pel carrer, fer esport a l’aire lliure, conduir o passar temps en una terrassa també suma radiació. Amb els anys, aquesta acumulació pot traduir-se en taques, pèrdua d’elasticitat, arrugues, lesions precanceroses i càncer de pell. L’OMS assenyala que la radiació UV pot causar efectes a curt termini, com cremades o reaccions cutànies, i també problemes crònics com el càncer de pell.
Per què també ens hem de protegir durant les altres estacions?
La dermatòloga Rosmary Martín Moreno, especialista en Dermatologia de l’Hospital Universitari Vithas Las Palmas, recorda que la foto protecció no s’ha d’entendre com una mesura exclusiva de l’estiu. Segons explica, la necessitat de protegir-se depèn del lloc on es viu i de les activitats que es fan, però en un país com Espanya, amb molta radiació solar durant tot l’any, és recomanable mantenir aquest hàbit també als mesos freds.
La situació és encara més clara en zones com les Canàries, on la radiació ultraviolada es manté elevada bona part de l’any, o en espais de muntanya i neu. La neu reflecteix la radiació i pot multiplicar l’exposició solar, mentre que l’altitud també incrementa la intensitat dels rajos UV. Per això, anar a esquiar o passar el dia a la muntanya sense protector solar pot ser tan perjudicial com una jornada d’estiu mal protegida. L’Acadèmia Americana de Dermatologia també recomana utilitzar protecció solar a l’hivern, la primavera i la tardor, especialment a les zones exposades com la cara i el coll.
Com protegir-nos bé durant tot l’any
La recomanació principal és incorporar la protecció solar diària a la rutina, igual que la hidratació o la neteja facial. A l’hivern, en el dia a dia, pot ser suficient aplicar el producte al matí a les zones més exposades: cara, coll, orelles i mans. Però si es fan activitats a l’aire lliure o hi ha exposició prolongada, calreplicar-loo.
Els especialistes aconsellen utilitzar un fotoprotector d’ampli espectre, que protegeixi tant dels rajos UVA com dels UVB, amb un factor de protecció alt. L’Acadèmia Americana de Dermatologia recomana un protector solar d’ampli espectre, resistent a l’aigua i amb SPF 30 o superior, i reaplicar-lo cada dues hores o després de suar.
A part del protector solar, també és important portar ulleres de sol amb protecció UV, gorra o barret, roba adequada i buscar ombra quan la radiació és més intensa. A l’hivern, la pell també pateix pel fred, el vent i els canvis bruscos de temperatura, de manera que convé mantenir una bona hidratació cutània i evitar sabons agressius que debilitin la barrera natural de la pell.
El missatge dels dermatòlegs: no abaixar la guàrdia
Rosmary Martín Moreno insisteix que la radiació ultraviolada és un dels principals factors responsables de l’envelliment prematur i del desenvolupament del càncer de pell. Per això, la protecció solar no s’ha de reservar per a les vacances ni per als dies de platja.
El missatge és clar: el sol pot ser beneficiós, però només si l’exposició és responsable. Protegir-se durant tot l’any no és una exageració, sinó una mesura senzilla per evitar cremades, taques, arrugues i lesions més greus. La pell té memòria, i cada dia sense protecció pot passar factura amb el temps.
