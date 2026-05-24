Arbres
Aquest és l’arbre de 400 anys nomenat el més bonic d’Espanya: sota la seva ombra hi caben tots els 1.300 habitants del seu poble
L’alzina va ser guardonada com la millor del país el 2024, fet que li va permetre representar-lo en el certamen europeu
Sarai Bausán García
L’arbre més bonic i impressionant d’Espanya, i el sisè de tot Europa, es troba al municipi sevillà de Coripe. Es tracta del Chaparro de la Vega, una alzina amb 400 anys d’història i una superfície gegantina que permet que els 1.300 habitants de la localitat i molts altres dels pobles veïns es puguin refugiar alhora sota les seves branques.
Situat a la Sierra Sur de Sevilla, dins de les Serres Subbètiques i al terme municipal de Coripe, el Chaparro de la Vega s’ha convertit en tot un emblema natural de la zona i en l’arbre més bell de tot el país.
Un reconeixement nacional i un altre d’europeu per a aquesta alzina centenària
Així es va declarar al concurs Arbre de l’Any 2024 a Espanya, un certamen organitzat per l’Bosques sin Fronteras que va determinar que aquesta alzina centenària era la més bonica del país.
Un reconeixement que li va permetre representar Espanya al certamen europeu Tree of the Year 2024, organitzat per Tree of the Year, en què el Chaparro de la Vega va acabar com el sisè millor arbre de tot Europa.
Una copa de gairebé 579 metres quadrats i més de 12 metres d’alçada
Una distinció aconseguida gràcies a les seves dimensions excepcionals: més de 12 metres d’alçada, un tronc que supera el metre de diàmetre i els quatre metres de perímetre, a més d’un diàmetre de copa de 28 metres.
De la mateixa manera, la projecció de la seva copa arriba als 578,60 metres quadrats, unes dimensions superiors a les d’una pista de bàsquet, aconseguides gràcies al fet que al seu entorn immediat no hi ha altres arbres amb què competir pels recursos.
El dia que 2.000 persones es van col·locar sota la seva ombra
Una extensió gegantina que va fer que la localitat de Coripe batés el rècord de més persones aixoplugades sota les seves branques.
Per aconseguir-ho, es van reunir sota la seva ombra 2.000 persones, entre les quals hi havia els 1.300 habitants de Coripe i també veïns de localitats dels voltants.
Tot això ha fet que aquest arbre, declarat Monument Natural l’any 2001 i que acull cada any la celebració de la Romeria de la Verge de Fàtima a mitjans de maig, rebi milers de visitants vinguts d’arreu del país a la recerca d’aquest indret natural ple d’història, bellesa i vida.
