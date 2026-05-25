Joe Jonas es rendeix a un poble català amb encant: el refugi tranquil que ha enamorat el cantant
L’artista dels Jonas Brothers ha estat vist a Sant Pere de Ribes, una joia del Garraf plena d’història, vinyes i patrimoni
El cantant Joe Jonas, una de les cares més conegudes del pop internacional, ha posat el focus en un dels pobles amb més encant de la província de Barcelona. L’artista, famós pel seu paper a Camp Rock i per ser un dels membres dels Jonas Brothers, ha estat vist a Sant Pere de Ribes, al Garraf, un municipi que destaca per la seva tranquil·litat, el seu patrimoni històric i la proximitat amb Barcelona.
Segons alguns testimonis, Joe Jonas va passar per la cafeteria Cabaler, on se’l va veure prenent un Aperol. La seva presència ha tornat a situar aquest poble català al mapa de les escapades amb encant, especialment entre aquells que busquen un lloc més discret i relaxat, lluny del ritme frenètic de les grans ciutats.
Sant Pere de Ribes, el poble català que ha enamorat el cantant
El municipi de Sant Pere de Ribes combina paisatge mediterrani, vinyes, masies i racons històrics. És un lloc ideal per desconnectar sense marxar gaire lluny de Barcelona, i això l’ha convertit en una destinació atractiva tant per a visitants anònims com per a cares conegudes.
De fet, altres famosos també han triat aquesta localitat per viure-hi o passar-hi temporades, com els periodistes Alfonso Arús i Angie Cárdenas, coneguts pel programa Aruseros, de La Sexta.
Què té aquest poble del Garraf?
Un dels grans reclams de Sant Pere de Ribes és el seu patrimoni arquitectònic. El municipi conserva masies tradicionals, cases d’indians, palauets i espais històrics que expliquen el passat del poble.
Entre els punts més destacats hi ha el nucli antic de Sota-ribes, l’entorn del castell de Ribes o Bell-lloc, l’Església Vella del segle XVII, protegida com a bé cultural d’interès local, l’Església Nova d’estil neogòtic i l’ermita de Sant Pau.
El paisatge també és un dels seus grans atractius. La plana agrícola de vinyes i garrofers contrasta amb el perfil del massís del Garraf, creant un entorn perfecte per passejar, fer una escapada tranquil·la o descobrir una Catalunya més pausada i autèntica.
Com arribar a Sant Pere de Ribes
Des de Barcelona, s’hi pot arribar amb cotxe per la C-32, en direcció a Sant Pere de Ribes i el Vendrell. També és possible anar-hi en transport públic: cal agafar la línia R2S de Renfe fins a Sitges i, des d’allà, l’autobús fins al centre del municipi.
La visita de Joe Jonas només ha fet més visible un secret que molts ja coneixien: Sant Pere de Ribes és un d’aquells pobles catalans que combinen història, calma i bellesa a pocs quilòmetres de Barcelona.
