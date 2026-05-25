Mosquits fora: Els 3 remeis casolans que triomfen; ideals per ara que comença la calor

El maig amb temperatures superiors als 30 graus anticipa la presència de mosquits molt abans de l'habitual. Per això, apunta aquests trucs, que funcionen

Un mosquit, sobre una planta / Europa Press

Abril Benítez

Manresa

Si aquest cap de setmana has sortit de casa per passejar per l'ExpoBages de Manresa, gaudir de la festa del Ball de Gitanes de Sant Vincenç de Castellet o passejar per la muntanya hauràs patit una calor que, més que de primavera semblava d'agost. I és que vivim un mes de maig amb els termòmetres per sobre dels 30 graus. I això, a més d'ambient càlid, també suposa la proliferació de mosquits molt abans en el calendar que habitualment.

Si no vols que les primeres nits caloroses acabin en una batalla contra els mosquits, aquí tens tres remeis casolans immediats, barats i que funcionen.

1. Vinagre i eucaliptus: barrera instantània a finestres i portes

El vinagre blanc té una olor intensa que molts insectes rebutgen, i combinat amb eucaliptus es converteix en un repel·lent natural molt potent.

Com fer-lo:

  1. Barreja mig got de vinagre blanc + mig got d’aigua.
  2. Afegeix 5 o 6 gotes d’oli essencial d’eucaliptus.
  3. Posa-ho en un polvoritzador i ruixa marcs de portes, finestres i cortines.

Per què funciona?

L’olor penetra a les zones d’entrada i fa de barrera natural, especialment útil al vespre i a primera hora del matí.

La ciència ja ha trobat l'explicació al perquè uns mosquits piquen més a unes persones que a unes altres

2. Llimona amb claus d’olor: el clàssic que no falla

És senzill, econòmic i sorprenentment efectiu. Només necessites una llimona tallada i una dotzena de claus d’olor.

Com fer-ho:

  1. Parteix una llimona per la meitat.
  2. Punxa entre 8 i 12 claus d’olor a cada meitat.
  3. Deixa-les damunt la tauleta de nit, al menjador o a la terrassa.

Quan va millor?

En nits càlides i humides com les d’aquest dies, ajuda a crear una zona d’olor que els mosquits eviten.

3. Espelmes de cafè: el truc poc conegut que espanta mosquits

Els grans de cafè, en cremar-se lleugerament, desprenen una olor i un fum molt desagradables per als mosquits.

Com fer-ho:

  1. Posa una cullerada de cafè mòlt o grans secs en un platet metàl·lic o una superfície ignífuga.
  2. Encén-los amb un llumí perquè facin una fumareta lenta i constant.
  3. Usa-ho en exteriors, balconades i terrasses.

Important:

No fa olor forta per a les persones, però sí prou intensa per mantenir els insectes ben lluny.

Per què els mosquits sempre et piquen a tu? La ciència ja té la resposta

Per què els mosquits piquen més unes persones que d’altres? La clau sembla que està en l’olor que es desprèn cada persona, determinant que algunes resultin especialment atractives davant d’altres que no ho resulten tant per a l’instint d’aquest insecte en funció dels nivells d’àcid carboxílic a la pell. 

Així ho revela un estudi desenvolupat per la Universitat de Rockefeller, a Nova York, i publicat a ‘Cell’, en el qual es constata que les persones amb alts nivells d’aquesta substància resulten fins i tot 100 vegades més atractives per a la femella ‘Aedes aegypti’, el mosquit responsable de propagar malalties com el dengue, la febre groga i el Zika. Troba més informació sobre aquest tema, aquí.

Sabies que... els mosquits van desenvolupar el gust per la sang humana fa gairebé 2 milions d’anys?

La preferència d’alguns mosquits, inclosos aquells que transmeten la malària, per alimentar-se de sang humana podria haver evolucionat en resposta a l’arribada dels primers homínids al sud-est asiàtic, fa aproximadament 1,8 milions d’anys.

Un estudi publicat a la revista Scientific Reports indica que l’atracció d’alguns mosquits per la sang humana no és recent: va començar fa entre 1,6 i 2,9 milions d’anys. L’anàlisi genètica suggereix que l’aparició d’homínids a Àsia va impulsar un canvi evolutiu que avui influeix en la transmissió de malalties com la malària. T'ho expliquem en aquest altre article.

