L’error que pot lesionar molts corredors: Carlos Rojo avisa del que fas malament al gimnàs
Córrer no és només sumar quilòmetres
La fal·lera pel running no para de créixer. Cada vegada hi ha més gent que surt a córrer per posar-se en forma, perdre pes, desconnectar o preparar curses populars. Però cordar-se les vambes i acumular quilòmetres no sempre és suficient. Per practicar aquest esport correctament cal tenir en compte la tècnica, el descans, la progressió i, sobretot, l’entrenament de força.
Encara que el running sigui un exercici cardiovascular, els músculs tenen un paper clau per protegir el cos de l’impacte repetit de cada passa. Turmells, genolls, malucs i esquena pateixen si el corredor no està preparat físicament. Per això molts entrenadors insisteixen que córrer millor no depèn només de córrer més, sinó també de treballar bé al gimnàs.
Un dels qui ho ha advertit és Carlos Rojo, entrenador de corredors, especialista en running i creador de contingut a Instagram amb el perfil @carlosrojo_running. En una de les seves publicacions, Rojo alerta que molts corredors pensen que ja estan protegits contra les lesions només perquè fan esquats, gambades, pes mort o màquines de força.
El problema no és l’exercici, sinó com el fas
Segons Carlos Rojo, el gran error no són les gambades, l’esquat o el pes mort. El problema és executar-los malament. «La gràcia no està en l’exercici en si, sinó en com l’executes», avisa l’entrenador.
Rojo explica que molts corredors entrenen força massa ràpid, sense control, aprofitant inèrcies i compensant amb altres parts del cos sense adonar-se’n. Això pot donar una falsa sensació de feina ben feta, però en realitat pot acostar el corredor a una lesió.
«El problema és que tu vas al gimnàs i comences a fer màquines, premsa, esquats, etc. I et penses que això ja et cobreix l’entrenament de força i que t’està protegint de la cursa», comenta l’expert. Però, segons ell, «res més lluny de la realitat», perquè fer-ho sense control pot empitjorar la mecànica del corredor.
Per què pot ser perillós entrenar força malament?
Quan un exercici es fa massa de pressa, el cos busca dreceres. Si falla el gluti, poden treballar més els quàdriceps. Si falta estabilitat, apareixen compensacions. I si aquestes compensacions es repeteixen, la tècnica empitjora i augmenta el risc de lesió.
Per això Carlos Rojo recomana deixar de banda l’ego i prioritzar la qualitat del moviment. El seu consell és clar: «Moviment lent, control total, tensió contínua, respiració constant, menys ego i més precisió».
La clau, doncs, no és només anar al gimnàs, sinó entrenar amb criteri. Per córrer millor i reduir riscos, cal combinar el running amb un bon entrenament de força, moviments controlats, càrregues adequades i una progressió realista. Perquè el que havia de servir per protegir el corredor, si es fa malament, pot acabar convertint-se en el camí més ràpid cap a una lesió.
- Mor el conductor de la moto accidentada a la C-55 dissabte al matí a Manresa
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- Paquet no entregat per absència del destinatari': per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- L'accés a Manresa en cotxe des de l'Agulla ja no es fa per la carretera de Santpedor sinó per la rotonda de la Salle
- Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
- Joan García, de Sallent, Eric Garcia, de Martorell, i Marc Pubill, de Manresa, representaran la Catalunya central al Mundial de futbol jugant amb Espanya