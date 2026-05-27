Thomi Müller, ensinistrador caní, avisa: “El teu gos t’està manipulant i tu ni te n’adones”
L’expert explica per què aquella cara de pena que tant et desarma no sempre significa tristesa, sinó una estratègia que sol funcionar
C. Suena
Tots els propietaris de gossos han viscut aquesta escena. Estàs menjant alguna cosa. Agafes les claus per sortir. O simplement intentes dir-li “no”. Aleshores apareix la famosa mirada: ulls enormes, celles aixecades i una expressió tan trista que fa sentir culpable qualsevol persona. I moltes vegades funciona.
L’ensinistrador i expert en gossos Thomi Müller assegura que aquesta “cara de pena” no sempre significa tristesa real. En molts casos, explica, és una expressió que els gossos han après a utilitzar perquè saben que provoca una reacció en els humans.
I la ciència fa anys que ho estudia.
El múscul que fa irresistibles els gossos
Investigadors van descobrir que els gossos tenen un múscul facial pràcticament inexistent en els llops: el levator anguli oculi medialis, relacionat amb el moviment que aixeca la part interna de les celles. Aquest gest fa que els ulls ens semblin més grans i més “tendres”.
L’estudi, publicat a PNAS, conclou que aquesta expressió es podria haver desenvolupat durant milers d’anys de domesticació perquè ajudava a reforçar el vincle amb les persones i augmentava les possibilitats de rebre atenció, menjar o cures. Dit d’una altra manera: els gossos van aprendre que aquesta mirada funciona.
No és maldat, és comunicació
Parlar de “manipulació” no significa que el teu gos estigui planejant enganyar-te com faria una persona. El que passa és molt més simple: si una conducta li dona resultat, la repetirà. Si cada vegada que posa cara de pena rep menjar, carícies o aconsegueix que cancel·lis una sortida, acabarà entenent que aquesta expressió té premi. I aquí és on comença el cercle.
L’error que molts cometen sense adonar-se’n
El problema no és que el gos faci aquesta mirada. El problema és respondre sempre igual. Molts gossos aprenen rapidíssim que amb una mirada concreta n’hi ha prou per aconseguir alguna cosa. Un tros de pernil. Pujar al sofà. Dormir al llit. O evitar quedar-se sols.
Per això els experts recomanen coherència. Si no vols reforçar certes conductes, no convé premiar-les “només algunes vegades”. Per al gos, precisament aquestes excepcions són les més poderoses.
Però alerta: a vegades sí que hi pot haver un problema real
Això no significa que sempre s’hagi d’ignorar un gos que posa cara trista. Si, a més d’aquesta expressió, apareixen apatia, falta de gana, tremolors, por, vòmits o canvis bruscos de comportament, pot haver-hi dolor, estrès o malaltia.
La clau és el context. Perquè una cosa és la mirada que apareix quan obres una bossa de menjar. I una altra de molt diferent és un gos apagat que deixa d’actuar com sempre.
Aleshores, el teu gos et manipula?
Potser la pregunta correcta és una altra: el teu gos ha après perfectament com aconseguir que li facis cas? La resposta, per a milions de propietaris, probablement sigui sí. I, si som sincers, moltes vegades hi caiem encantats.
- Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu
- Tres afectats per un nou incident químic a Aqualimp de Manresa, que obliga a confinar un sector del polígon de Bufalvent
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- L’actual Papa de Roma ja ha estat a Montserrat
- Isak Andic va patir una caiguda tres mesos abans de la seva mort
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- Deplegament del camió escala de Bombers per treure de casa un dona ferida en un accident de bici