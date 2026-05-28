El cardiòleg Roberto Peraira alerta: la hipertensió també pot posar en risc la vista
La tensió arterial alta pot augmentar la pressió dins de l’ull i afavorir problemes com el glaucoma
La hipertensió arterial no només afecta el cor. També pot tenir conseqüències sobre la vista. El cardiòleg Roberto Peraira, especialista en Cardiologia de la Clínica Corachan, adverteix que tenir la tensió arterial alta pot augmentar la tensió ocular, és a dir, la pressió a l’interior de l’ull. Aquest desajust pot afavorir la hipertensió ocular i incrementar el risc de patir glaucoma, una malaltia que pot danyar el nervi òptic i comprometre la visió.
La tensió arterial és la força que fa la sang contra les artèries després de ser bombejada pel cor. Segons el doctor Peraira, aquesta dada indica “quin grau d’elasticitat tenen les artèries i la resistència per a la circulació de la sang bombejada pel cor”. Amb els anys, aquesta elasticitat es redueix, i per això és més habitual que la pressió arterial augmenti en persones d’edat avançada.
Quan la tensió està elevada, el cor ha de fer més esforç per bombar la sang. A la llarga, això pot provocar insuficiència cardíaca, augmentar el risc d’infart, angina de pit, ictus, insuficiència renal, aneurisma i altres complicacions cardiovasculars greus.
La hipertensió ocular
La tensió ocular és la pressió que hi ha dins de l’ull. Quan aquesta pressió és massa alta, pot aparèixer hipertensió ocular. El problema és que, si no es controla, pot acabar afavorint el glaucoma, una malaltia que sovint avança de manera silenciosa.
Per això, normalitzar els valors de tensió arterial pot ajudar a reduir el risc de problemes oculars associats. No vol dir que totes les persones amb hipertensió acabin desenvolupant glaucoma, però sí que la pressió arterial alta és un factor que convé vigilar, especialment en persones amb antecedents, edat avançada o altres problemes de salut.
El glaucoma és especialment perillós perquè pot no donar símptomes evidents en les primeres fases. Quan la persona nota pèrdua de visió, el dany pot ser important. D’aquí la importància de fer controls mèdics i oftalmològics si hi ha hipertensió, pressió ocular elevada o risc cardiovascular.
Quins valors de tensió cal conèixer?
Segons les guies actuals de la Societat Europea de Cardiologia, publicades el 2024, es considera que un adult té la tensió arterial no elevada si presenta valors per sota de 120/70 mmHg. Aquests valors es mesuren en mil·límetres de mercuri.
La tensió té dues xifres. La màxima indica la pressió de la sang a les artèries quan el cor es contreu. La mínima reflecteix la pressió just abans que el cor es torni a contreure. Tal com recorda el doctor Peraira, totes dues són importants.
En infants, els valors normals depenen de l’edat, el gènere i l’estatura. Es consideren correctes aquells iguals o inferiors al 90% dels nens de les mateixes característiques.
A Espanya, al voltant d’una tercera part de les persones d’entre 30 i 79 anys tenen hipertensió arterial. Això equival a uns 10 milions de persones. En la infància és menys freqüent, amb una afectació inferior al 5%, però cada vegada se’n detecten més casos per l’augment del sobrepès i l’obesitat infantil.
Per què apareix la hipertensió arterial?
En la majoria de casos, la hipertensió apareix perquè les parets de les artèries perden elasticitat amb el pas dels anys. Però no és l’únic motiu. També hi influeixen el consum excessiu de sal, el tabac, l’abús de begudes alcohòliques, les begudes energètiques, el sedentarisme, el sobrepès i l’obesitat.
El cardiòleg de la Clínica Corachan també alerta que, fins en un 10% dels casos, la tensió arterial alta pot indicar problemes als ronyons, a algunes glàndules o alteracions de la respiració durant el son, com l’apnea del son. De manera excepcional, també pot aparèixer durant l’embaràs o com a efecte d’alguns medicaments.
Té símptomes?
Una de les grans dificultats de la hipertensió arterial és que sovint no dona símptomes clars. Una persona pot tenir la tensió alta durant anys sense notar res. Per això se la considera un problema silenciós.
Quan hi ha tensió baixa, en canvi, poden aparèixer cansament, mareig, visió borrosa, dificultat per concentrar-se o desmais. En el cas de la tensió ocular alta i el glaucoma, el risc és semblant: poden avançar sense molèsties evidents fins que ja hi ha afectació visual.
Per aquest motiu, els controls són essencials. Mesurar la tensió amb un tensiòmetre a casa dues o tres vegades per setmana, en diferents moments del dia —matí, tarda i nit—, pot ajudar a comprovar si la pressió arterial està ben controlada. En paral·lel, les revisions oftalmològiques permeten detectar si la pressió intraocular és massa elevada.
Com es diagnostica i com es tracta?
La hipertensió arterial es diagnostica mesurant la tensió de manera repetida i valorant les xifres amb criteri mèdic. No n’hi ha prou amb una sola presa puntual, perquè l’estrès, el dolor o altres factors poden alterar els resultats.
El tractament comença amb canvis d’hàbits. El doctor Roberto Peraira recomana sobretot reduir la sal. A Espanya, el consum mitjà és d’uns 10 grams al dia, el doble del que l’Organització Mundial de la Salut considera saludable. Per això és important limitar aliments com el pernil, els embotits, els fiambres, les conserves i els plats precuinats.
També ajuda perdre pes si hi ha sobrepès o obesitat, fer exercici físic de manera regular, deixar el tabac, evitar l’excés d’alcohol i menjar aliments rics en potassi, com fruites i verdures. Segons Peraira, el consum de dues o tres tasses de cafè al dia també ha demostrat ser útil per prevenir la hipertensió arterial.
En molts casos, però, els hàbits saludables no són suficients i cal afegir-hi medicació antihipertensiva. En el cas del glaucoma o de la hipertensió ocular, el tractament l’ha de marcar l’oftalmòleg i pot incloure col·liris, medicaments, làser o cirurgia, segons la gravetat i l’evolució.
La clau és no esperar que apareguin els símptomes. Controlar la tensió arterial, vigilar la tensió ocular i fer revisions periòdiques pot ajudar a protegir el cor, els ronyons, el cervell i també la vista.
