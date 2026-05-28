Com funcionen els assajos clínics?
Aquest és el procediment pas per pas
Eva Remolina / AMIC
Els avenços mèdics que avui permeten diagnosticar i tractar moltes malalties són possibles gràcies a anys d’investigació científica. Abans que un medicament, una teràpia o un nou tractament pugui arribar als pacients, ha de passar per un procés rigorós d’estudi i avaluació. Una de les parts més importants d’aquest procés són els assajos clínics.
Un assaig clínic és una investigació mèdica realitzada amb persones voluntàries per estudiar la seguretat i l’eficàcia d’un tractament, medicament o procediment nou. També es poden utilitzar per comparar diferents tractaments que ja existeixen i determinar quin ofereix millors resultats.
L’objectiu principal és obtenir evidència científica fiable abans que un tractament pugui ser usat de manera generalitzada.
Els assajos clínics han contribuït al desenvolupament de nombrosos avenços mèdics que avui formen part de la pràctica habitual. Gràcies a aquests estudis, s’han pogut millorar tractaments, reduir efectes secundaris i augmentar les opcions disponibles per als pacients.
Sense els assajos clínics, seria molt més difícil saber si un tractament és realment segur o efectiu.
Els assajos clínics acostumen a desenvolupar-se en diverses etapes o fases, cadascuna amb un objectiu concret.
Fase I: avaluar la seguretat
És la primera vegada que el tractament s’estudia en un grup reduït de persones. L’objectiu és analitzar com actua al cos i identificar possibles efectes secundaris.
Fase II: estudiar l’eficàcia
En aquesta etapa participen més persones. Els investigadors observen si el tractament produeix els resultats esperats i continuen avaluant-ne la seguretat.
Fase III: comparació amb tractaments existents
Aquesta fase implica un nombre més gran de participants. El nou tractament es compara amb els tractaments habituals per determinar si ofereix avantatges o millors resultats.
Fase IV: seguiment després de l’aprovació
Quan un tractament ja està autoritzat, els especialistes continuen estudiant-ne els efectes a llarg termini i la seva utilització en situacions reals.
Com participen els pacients?
La participació en un assaig clínic és voluntària. Abans d’entrar-hi, els participants reben informació detallada sobre:
- Els objectius de l’estudi.
- Els possibles beneficis.
- Els riscos i efectes secundaris.
- La durada del procés.
Després d’aquesta informació, la persona pot decidir lliurement si vol participar-hi mitjançant un consentiment informat. Els assajos clínics estan sotmesos a normes estrictes i controls ètics. Equips mèdics i organismes reguladors supervisen els estudis per garantir la seguretat dels participants.A més, les persones participants poden abandonar l’estudi en qualsevol moment si ho consideren necessari.
Els assajos clínics són una eina fonamental per avançar en el coneixement científic i desenvolupar nous tractaments. Gràcies a la participació de professionals, investigadors i voluntaris, és possible continuar millorant la prevenció, el diagnòstic i el tractament de moltes malalties.
