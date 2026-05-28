Els científics coincideixen: llegir, escoltar música i visitar museus són hàbits que ajuden a frenar l’envelliment
Dur a terme activitats culturals també ajuda a millorar la creativitat i la productivitat
Goundo Sakho
Sortir de la rutina és fonamental si el que busques és rejovenir, estimular la creativitat i donar un respir a la teva ment. Almenys això és el que diu la ciència. Una investigació de la University College London, publicada a la revista 'Innovation in Aging', ha demostrat que les persones que duen a terme regularment activitats artístiques i culturals envelleixen de manera més lenta. Més concretament, gaudir d’una activitat d’aquest tipus un cop per setmana pot promoure un envelliment un 4% més lent de l’habitual.
Per arribar a aquesta conclusió, els investigadors van recollir i analitzar —mitjançant una enquesta— les mostres de sang i els hàbits de vida de 3.556 adults. L’objectiu era estudiar els anomenats 'rellotges epigenètics', uns indicadors biològics que permeten calcular el nivell d’envelliment d’un cos a partir dels canvis químics en l’ADN. El resultat va ser sorprenent: com més freqüent i variada era la participació en activitats culturals, més jove semblava la persona.
La cultura contra el deteriorament
La professora Daisy Fancourt, autora principal de l’estudi esmentat, assegura que aquesta investigació és una mostra de l’«impacte de les arts en la salut a nivell biològic». Segons explica, cada activitat pot aportar estímuls diferents —emocionals, cognitius, socials i físics—, que al seu torn poden ajudar l’organisme a protegir-se del seu propi deteriorament, així com de l’estrès i la inflamació. Aquests dos últims factors estan estretament relacionats amb l’envelliment prematur i les malalties cardiovasculars.
Fins fa poc, es valorava que les persones, encara que estiguessin de vacances, estiguessin disponibles per atendre assumptes imprevistos. Però, com indica un article publicat al portal del grup hospitalari QuirónSalud, «avui dia no és així, preval la idea de la necessitat d’un període de vacances amb la ment en blanc, per poder tornar a la feina i a la rutina diària amb energia renovada». Tenir un descans pot millorar no només la teva creativitat, sinó també la teva productivitat.
Activitats per sortir de la rutina
Tenint això en compte, a continuació pots trobar sis activitats que pots fer per sortir de la rutina:
- Redescobreix el teu costat creatiu: moltes vegades, deixem de banda la nostra creativitat per falta de temps, però dedicar una estona a activitats artístiques pot resultar molt relaxant. No cal ser un expert per gaudir dels colors i les formes, també pots deixar-te portar per la inspiració. De la mateixa manera, pots donar forma als teus pensaments a través de l’escriptura o personalitzar i crear objectes amb materials reciclats.
- Activa el teu cos i la teva ment: el moviment és essencial per mantenir-nos saludables i amb energia. Encara que anar al gimnàs no sigui la prioritat, hi ha molts exercicis que es poden fer des de casa —o a l’exterior—, com el ioga i la meditació, molt útils de cara a millorar la flexibilitat; el ball, si el que busques és alliberar tensions i millorar el teu estat d’ànim a través de la música; o rutines d’exercicis per millorar la condició física sense necessitat d’equipament.
- Descobreix plaers gastronòmics: pots triar una cultura que t’interessi i intentar cuinar un plat típic d’un país. També pots donar un gir a les teves receptes, afegint-hi ingredients inesperats, o bé preparar postres que no hagis tastat mai. Cuinar amb calma i gaudint del procés et permetrà relaxar-te i assaborir alguna cosa feta per tu mateix.
- Organitza una sessió de cinema: transforma el teu menjador en un cinema personal i prepara una selecció de pel·lícules i sèries que tinguis pendent. Per fer-ho més interessant, pots convidar família o amics, preparar 'snacks' casolans —crispetes, nachos amb guacamole, hummus— i triar un gènere temàtic —suspens, comèdia, clàssics—. Aquesta és una manera molt senzilla i divertida de transportar-te a altres mons.
- Aprèn alguna cosa nova: les aplicacions i els cursos en línia poden ajudar-te a millorar o començar a aprendre un nou idioma. Si el que t’apassiona, en canvi, és la música, pots submergir-te en noves melodies o aprendre des de zero assistint a classes.
- Dedica temps a l’autocura: moltes vegades oblidem la importància de cuidar-nos a nosaltres mateixos. Crear un espai de benestar a casa teva t’ajudarà a sentir-te més equilibrat. Pots fer-te un bany relaxant, aplicar-te una mascareta o gaudir d’un automassatge com si fossis en un spa o, si no, pots trobar un llibre que et motivi i desconnectar.
