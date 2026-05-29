El que passa al cervell d’un nen quan dibuixa
Un estudi vincula el dibuix infantil amb el llenguatge i l’aprenentatge
Dibuixar o pintar no és només una manera de passar l’estona ni una activitat pensada perquè els infants siguin més creatius. Quan un nen agafa un llapis, tria colors o intenta representar una idea sobre un paper, posa en marxa processos mentals molt importants per al seu desenvolupament. El dibuix infantil activa la memòria, l’atenció, la planificació i la capacitat d’organitzar allò que vol expressar.
Això vol dir que, darrere d’un dibuix aparentment senzill, hi ha molt més que imaginació. L’infant ha de decidir què vol representar, quins elements són importants, com els col·loca en l’espai i de quina manera els transforma en una imatge. Aquest procés l’obliga a pensar, retenir informació i ordenar-la. Per això, els experts consideren que dibuixar també pot ajudar a aprendre millor.
Dibuixar no és només crear
Durant molt de temps, el dibuix s’ha vist sobretot com una activitat artística o creativa. Però la recerca apunta que també és una eina cognitiva. Quan un infant dibuixa, no només mostra el que sap: també ho reorganitza. Convertir una idea en una imatge l’ajuda a entendre-la, recordar-la i fer-la seva.
Aquesta és una de les claus del treball titulat The relation between drawing and language in preschoolers: The role of working memory and executive functions, que va analitzar la relació entre el dibuix, el llenguatge i les funcions mentals dels infants en edat preescolar.
Què han descobert els experts?
Els investigadors van concloure que el dibuix i el llenguatge són dos sistemes diferents, però relacionats. No funcionen exactament igual, però avancen connectats. Això vol dir que la capacitat d’un infant per representar idees amb traços i colors pot estar vinculada amb la manera com desenvolupa el llenguatge.
La troballa és important perquè aquesta relació es manté fins i tot quan es descarta l’efecte de l’edat. És a dir, no s’explica només perquè els nens més grans dibuixin o parlin millor per maduració natural. Hi ha altres mecanismes mentals que intervenen.
Com ho han demostrat?
L’estudi va analitzar 125 infants d’entre 3 i 6 anys i va observar com es relacionaven les seves habilitats de dibuix amb el desenvolupament lingüístic, la memòria de treball i les funcions executives. Aquestes funcions inclouen la capacitat de frenar impulsos, mantenir una idea al cap, adaptar-se i actualitzar la informació mentre es fa una tasca.
Els resultats mostren que dibuixar exigeix molt més que moure la mà. L’infant ha de mantenir un pla mental, controlar el que fa i modificar-lo si cal. Aquests mateixos recursos també són importants per comprendre i produir llenguatge.
Per què ajuda a aprendre?
Quan un nen dibuixa una cosa que ha après, no la repeteix de manera passiva. La transforma. Aquesta elaboració mental pot fer que el contingut quedi més fixat a la memòria que si només l’estudia o el memoritza. Per això, el dibuix infantil pot ser una eina útil per reforçar l’aprenentatge escolar.
Ara bé, els investigadors també demanen prudència. L’estudi se centra en infants de 3 a 6 anys i no demostra que dibuixar garanteixi sempre millors resultats en totes les edats o assignatures. El que sí que deixa clar és que pintar i dibuixar no són activitats menors. Són una manera de pensar, ordenar idees i construir coneixement.
