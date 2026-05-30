Ennuegar-se menjant: el risc quotidià que cada any deixa milers de morts
Els infants i la gent gran són els col·lectius més vulnerables
Un ennuegament pot passar en qualsevol àpat i convertir un gest tan habitual com menjar en una emergència greu. A principis de febrer, un nen de 10 anys va morir a Pueblo de la Reina, a la província de Badajoz, mentre esmorzava. En aquells mateixos dies, un home de 65 anys també va perdre la vida en un restaurant de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages, després d’ennuegar-se.
Aquests casos van tornar a posar el focus en un problema sovint infravalorat. A Espanya es produeixen de mitjana uns vuit ennuegaments al dia i aquests accidents causen al voltant de 3.500 morts anuals. De fet, l’ennuegament és una de les principals causes de mort accidental al país.
Per què es produeix un ennuegament?
Un ennuegament es produeix quan un aliment o un objecte entra a les vies respiratòries i impedeix que l’aire arribi als pulmons amb normalitat. Pot ser una obstrucció parcial, si la persona encara pot tossir o respirar amb dificultat, o completa, si no pot parlar, no pot tossir amb força i comença a quedar-se sense aire.
En els infants, el risc és més alt perquè encara no masteguen bé, tenen les vies respiratòries més estretes i poden posar-se objectes petits a la boca. En la gent gran, hi poden influir les dificultats per empassar, les pròtesis dentals, algunes malalties neurològiques, la fragilitat o el fet de menjar massa de pressa.
Els aliments amb més risc
Els aliments que més sovint s’associen a ennuegaments són aquells que poden quedar encaixats fàcilment a la gola. En infants, cal tenir especial cura amb les salsitxes, el raïm, els caramels durs, els fruits secs, les crispetes i la pastanaga crua.
Els experts recomanen evitar completament els fruits secs sencers en menors de sis anys i tallar aliments com el raïm o les salsitxes en trossos molt petits. També cal vigilar amb objectes com botons, monedes, globus, peces de joguina o qualsevol element que un nen es pugui posar a la boca.
En adults, els ennuegaments amb aliments es produeixen sovint amb trossos grans de menjar, especialment carn, quan no es mastega prou o es menja amb presses. Parlar, riure o beure alcohol durant l’àpat també pot augmentar el risc.
Com detectar que una persona s’està ennuegant?
Els senyals d’alarma són clars. La persona pot portar-se les mans al coll, intentar tossir sense força, no poder parlar, respirar amb dificultat, posar-se molt nerviosa o començar a canviar de color. Si l’obstrucció no es resol, pot perdre el coneixement.
Si la persona pot tossir, el millor és animar-la a continuar tossint. No s’ha de donar aigua, ni pa, ni intentar treure l’aliment amb els dits si no es veu clarament, perquè això podria empènyer l’objecte més endins.
Què fer si algú s’està ennuegant?
El primer pas és trucar al 112. Si la persona no pot parlar, no pot tossir amb força o no respira, cal actuar de seguida mentre arriben els serveis d’emergència.
En adults i infants més grans, es poden fer cops forts a l’esquena, entre les dues espatlles. Si això no funciona, cal aplicar la maniobra d'Heimlich: situar-se darrere de la persona, envoltar-li la cintura, col·locar un puny per sobre del melic i pressionar cap endins i cap amunt fins que l’objecte surti o la persona pugui respirar.
Si la víctima perd el coneixement, s’ha de començar la reanimació cardiopulmonar i seguir les indicacions del 112 fins que arribin els sanitaris. En nadons menors d’un any, no s’ha de fer la maniobra d'Heimlich, sinó maniobres adaptades a la seva edat, amb cops a l’esquena i compressions al pit.
I si ens ennueguem estant sols?
Si una persona s’ennuega quan està sola, ha d’intentar tossir amb força mentre pugui respirar. Si l’obstrucció és greu, cal trucar al 112 tan aviat com sigui possible o activar ajuda.
També es pot intentar una automaniobra d'Heimlich. Consisteix a col·locar el puny per sobre del melic i pressionar cap endins i cap amunt, o bé recolzar aquesta zona de l’abdomen contra una superfície ferma, com el respatller d’una cadira o el cantell d’una taula, per intentar expulsar l’aliment que bloqueja la via respiratòria.
Prevenir també salva vides
La prevenció és clau per reduir el risc d’ennuegament. Cal tallar bé els aliments, mastegar a poc a poc, no menjar amb presses, evitar que els infants corrin o juguin mentre mengen i no deixar objectes petits al seu abast.
Els casos de Badajoz i Sant Joan de Vilatorrada recorden que un ennuegament pot passar a qualsevol edat. Saber identificar els símptomes i conèixer la maniobra de Heimlich pot marcar la diferència entre un ensurt i una tragèdia.
- Professorat i Educació signen a última hora un acord que inclou un increment salarial de 450 euros mensuals
- La jutgessa de Martorell va ordenar intervenir el telèfon de Jonathan Andic després de reobrir el cas
- Sílvia Orriols serà al balcó de l'Ajuntament de Berga durant la Patum Completa de dijous
- La Fiscalia acusa dos empresaris del Berguedà d’ordir una trama per evitar pagar més de mig milió d’euros a la Seguretat Social
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- Els perfums àrabs irrompen a Manresa: 'Són més econòmics i duradors
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
- L’ofici que José Elías posa per davant de moltes carreres universitàries