La psicologia ho explica: les persones que necessiten tenir la casa sempre ordenada amaguen aquest tret emocional
L’ordre pot ajudar a sentir calma i control, però els experts alerten que convertir-lo en una obsessió pot ser un senyal d’ansietat
Bruna Segura
Hi ha persones que no poden relaxar-se si veuen roba acumulada, plats a l’aigüera, papers sobre la taula o coixins fora de lloc. A simple vista pot semblar només perfeccionisme o gust per la neteja, però la psicologia apunta que, en alguns casos, aquesta necessitat constant d’ordre pot tenir una explicació emocional.
La psicòloga Sara Navarrete assenyala que ordenar la casa pot funcionar com una manera de recuperar sensació de control quan una persona se sent desbordada, estressada o mentalment saturada. Dit d’una altra manera: posar ordre fora pot ajudar a calmar el caos de dins.
L’ordre com a refugi emocional
Quan algú passa per una etapa d’incertesa, cansament o ansietat, netejar, reorganitzar armaris o deixar la casa impecable pot generar una sensació immediata d’alleujament. No es tracta només d’estètica, sinó de seguretat.
El cervell tendeix a buscar previsibilitat. Un entorn ordenat pot transmetre estabilitat, reduir estímuls i fer que tot sembli més manejable. Per això, moltes persones noten que respiren millor quan l’espai que les envolta està net i organitzat.
El problema no és voler tenir la casa ordenada, sinó necessitar que tot estigui perfecte per poder estar bé.
Quan deixa de ser saludable?
Gaudir d’una casa neta i ordenada és positiu. Pot millorar la concentració, facilitar el descans i reduir la sensació de caos. Però hi ha una diferència important entre preferir l’ordre i dependre’n emocionalment.
El senyal d’alerta apareix quan qualsevol petit desordre provoca irritació intensa, nerviosisme o incapacitat per relaxar-se. També quan la persona revisa constantment si tot està al seu lloc, dedica massa temps a netejar o s’enfada molt si algú altera l’organització de la casa.
En aquests casos, l’ordre deixa de ser una eina de benestar i pot convertir-se en una forma de control davant una ansietat no resolta.
La casa no ha d’estar perfecta perquè tu estiguis bé
Els experts recorden que una llar ha de ser funcional i agradable, però també viscuda. Una casa amb algun objecte fora de lloc, una tassa a la taula o una manta arrugada no és necessàriament un problema.
La pau mental no arriba quan tot està impecable, sinó quan una persona pot sentir-se segura encara que l’entorn no sigui perfecte. Per això, si l’ordre es converteix en una exigència constant, pot ser útil preguntar-se què s’intenta calmar realment.
Ordenar pot ajudar. Però aprendre a tolerar una mica de desordre també pot ser una manera de cuidar la salut emocional.
