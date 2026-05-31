El mineral que pot ajudar-te quan la calor et deixa sense energia i sense dormir
El cardiòleg Aurelio Rojas explica com prendre magnesi i en quins casos pot ser útil
Quan arriba la calor, el cos ho nota. Dormim pitjor, ens costa descansar, augmenta la sensació de cansament i moltes persones se senten més irritables o estressades. Les altes temperatures poden alterar el son, afavorir la fatiga i fer que el dia a dia sigui més feixuc, sobretot si no ens hidratem bé o si l’alimentació no acompanya.
En aquest context, mantenir una bona dieta i conèixer el paper d’alguns nutrients pot ajudar a cuidar el benestar general. Un d’aquests minerals és el magnesi, essencial per a l’organisme i present de manera natural en aliments com les verdures, els fruits secs i els cereals integrals. En els últims anys, aquest nutrient ha guanyat protagonisme per la seva relació amb el descans, l’energia, l’estat d’ànim i la salut muscular.
El cardiòleg Aurelio Rojas ha explicat a les xarxes socials quins efectes pot tenir el magnesi en el cos, quin tipus és més recomanable i quina quantitat es pot prendre al dia. L’especialista recorda que la suplementació sempre s’ha de fer amb supervisió mèdica, especialment en persones amb malalties prèvies o que prenen medicació.
Què pot aportar el magnesi al cos?
Segons Aurelio Rojas, el magnesi participa en processos clau de l’organisme i pot tenir beneficis en diferents àmbits. El cardiòleg assegura que aquest mineral «ajuda a guanyar múscul i millorar el rendiment físic», un aspecte especialment important quan la calor augmenta la sensació de debilitat o cansament.
En el pla cardiovascular i metabòlic, l’especialista afirma que pot contribuir a reduir la pressió arterial i els nivells de sucre a la sang, cosa que podria ajudar a disminuir el risc de desenvolupar diabetis tipus 2. També apunta que pot ajudar a reduir el colesterol i tenir un efecte antiinflamatori, en disminuir marcadors analítics com la PCR.
Rojas també desmenteix algunes pors habituals. Segons explica, el magnesi no «produeix retenció de líquids» ni «danya els ronyons» en un consum adequat i controlat. Tot i això, insisteix que no s’ha de prendre a cegues ni substituir una pauta mèdica per un suplement.
Estrès, descans i estat d’ànim
Un dels punts que més interès desperta és la relació entre el magnesi, el descans i el benestar emocional. Amb la calor, moltes persones dormen menys hores, es desperten més sovint o tenen la sensació de no recuperar-se durant la nit. Aquest mal descans pot acabar afectant l’humor, la concentració i el nivell d’estrès.
En aquest sentit, Aurelio Rojas sosté que el magnesi «pot ajudar a perdre pes» i que també pot tenir efectes positius «en la depressió». A més, afirma que «millora l’estrès» i «el descans», dos factors clau per mantenir una bona salut diària.
El cardiòleg també ha remarcat en altres ocasions que moltes persones noten «millores reals en el son, l’energia i l’estat d’ànim» quan corregeixen una possible manca d’aquest mineral.
Un mineral important per als ossos i la menopausa
El magnesi també té un paper destacat en la salut òssia. Rojas posa el focus especialment en les dones i assegura que «no és dolent per a les dones. Al contrari, ajuda moltíssim en la menopausa i en l’osteoporosi». Segons l’especialista, aquest mineral «enforteix els ossos i millora la densitat òssia».
Aquest punt és rellevant perquè, amb l’edat i especialment després de la menopausa, augmenta el risc de pèrdua de massa òssia. Per això, una alimentació adequada i el control dels nivells de determinats nutrients poden ser importants per prevenir problemes futurs.
Quin tipus de magnesi és millor?
Sobre la manera de consumir-lo, Aurelio Rojas explica que no tots els suplements són iguals. Segons el cardiòleg, «el magnesi bisglicinat o el citrat són els que s’absorbeixen millor i tenen més evidència científica».
Pel que fa a la dosi, concreta que la ingesta recomanada és «d’entre 200 i 400 mil·ligrams de magnesi elemental al dia, en una o dues preses». També recomana prendre’l «preferiblement amb el menjar o a la nit per afavorir el descans».
Tot i aquests consells, la pauta depèn de cada persona. No és el mateix prendre magnesi a través de l’alimentació que fer-ho amb un suplement, i tampoc tenen les mateixes necessitats una persona sana, algú amb diabetis, una dona amb osteoporosi o una persona que pren diürètics.
En quins casos pot ser recomanable augmentar-ne els nivells?
Aurelio Rojas identifica diversos perfils que podrien beneficiar-se especialment d’una aportació extra de magnesi. Entre ells, menciona els majors de 50 anys, les dones en menopausa o amb osteoporosi, les persones amb estrès crònic o ansietat, els diabètics, els qui prenen diürètics i aquells que segueixen una dieta baixa en verdures, nous o cereals integrals.
També pot ser un mineral a tenir en compte en èpoques de més desgast físic o de pitjor descans, com passa sovint durant els episodis de calor. Ara bé, abans d’iniciar qualsevol suplementació, el més prudent és consultar un professional sanitari per valorar si realment hi ha una necessitat i quina dosi és adequada.
El missatge de fons és clar: el magnesi no és una solució miraculosa, però sí un nutrient essencial que pot ajudar el cos a funcionar millor. I en dies de calor, cansament, estrès i males nits, cuidar l’alimentació pot ser una peça important per recuperar energia i descans.
