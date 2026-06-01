Alerta alimentària per possible presència de partícules d’alumini en cereals amb xocolata
L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició insisteix que, per precaució, les persones que hagin comprat aquests productes no els han de consumir
J. A. Giménez
L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha llançat una nova alerta alimentària després de ser informada de la possible presència de partícules d’alumini en diversos cereals d’esmorzar amb xocolata procedents de Portugal.
La notificació, registrada amb la referència ES2026/323, ha estat comunicada per les autoritats sanitàries portugueses a través de la Xarxa d’Alerta Alimentària Europea (RASFF). Els productes afectats pertanyen a les marques Gran DIA i Golden Bridge.
AESAN recomana a totes les persones que tinguin a casa algun dels productes inclosos en aquesta alerta que s’abstinguin de consumir-los.
Productes afectats per l’alerta
El primer producte implicat és Pètals de Blat i Xocolata, de la marca Gran DIA. Es comercialitza en una caixa de cartró de 500 grams, amb el número de lot 31176 i data de caducitat 04/2027. La seva conservació és a temperatura ambient.
El segon producte afectat és Choco Cups, de la marca Golden Bridge. També es presenta en caixa de cartró de 500 grams, tot i que el lot afectat pot trobar-se en dos formats d’envàs diferents. En aquest cas, el número de lot és 32176 i la data de caducitat també és 04/2027. La seva conservació és igualment a temperatura ambient.
Recomanació per als consumidors
L’alerta es deu a la possible presència de partícules d’alumini en aquests cereals d’esmorzar. Per precaució, AESAN insisteix que les persones que hagin comprat aquests productes no els han de consumir.
La informació ja ha estat traslladada a les autoritats competents de les comunitats autònomes mitjançant el Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI), amb l’objectiu de verificar la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització.
AESAN recorda que, en cas de tenir algun d’aquests productes a casa, el més recomanable és no ingerir-lo i seguir les indicacions de les autoritats sanitàries o de l’establiment on va ser adquirit.
