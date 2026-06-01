El dolor de peus no és normal: les causes que molts ignoren fins que es cronifica
Un traumatòleg alerta que la fascitis plantar, la metatarsàlgia i el mal calçat poden acabar afectant genolls, malucs i esquena
El mal de peus és una molèstia molt habitual, però no sempre rep l’atenció que mereix. Moltes persones el relacionen amb haver caminat massa, passar moltes hores dretes o portar un calçat incòmode, i sovint esperen que desaparegui sol. El problema és que, quan el dolor persisteix, pot amagar lesions que convé diagnosticar a temps.
Així ho explica el doctor Alberto Bailez, traumatòleg especialista de la unitat de peu i turmell de Lenox Corachan. Segons l’expert, una de les consultes més freqüents és la fasciïtis plantar, una inflamació que provoca un dolor intens al taló, sobretot en llevar-se al matí o després d’estar molta estona assegut. Molts pacients ho descriuen com «trepitjar un clau» en els primers passos del dia.
Per què tanta gent té mal de peus?
Els peus suporten el pes del cos durant tot el dia i reben una pressió constant. Per això, qualsevol excés de càrrega, una mala trepitjada, un calçat inadequat o una lesió no detectada poden acabar provocant dolor.
El doctor Bailez assenyala diverses causes habituals. La fasciïtis plantar és una de les més conegudes, però també hi ha dolor per sobrecàrregues després de passar moltes hores dret, tendinitis com la del tendó d’Aquil·les, metatarsàlgia, que afecta la part davantera del peu, o neuroma de Morton, que provoca una sensació de cremor entre els dits.
També poden aparèixer molèsties per galindons, fractures per estrès en persones actives, petites lesions lligamentoses o problemes derivats d’una alteració en la trepitjada. En aquests casos, restar importància al dolor pot fer que una lesió inicialment controlable es converteixi en un problema crònic.
Quan cal preocupar-se?
No tot dolor puntual és greu, però sí que cal parar-hi atenció quan afecta la manera de caminar o limita la qualitat de vida. Segons el traumatòleg de Clínica Corachan, si el dolor no millora al cap d’uns dies, si hi ha molta inflamació, un hematoma important, dificultat per recolzar el peu o sensació que el turmell falla, s’ha de consultar un especialista.
El risc de no actuar és doble. D’una banda, el dolor es pot cronificar. De l’altra, la persona pot començar a canviar la manera de trepitjar per evitar la molèstia, i això pot acabar generant problemes als genolls, els malucs o l’esquena.
Hi ha col·lectius amb més risc de patir lesions als peus: les persones amb sobrepès, els qui treballen moltes hores drets, els esportistes —sobretot els corredors—, els pacients amb diabetis i les persones amb peus plans o peus cavos.
Què fer segons cada cas?
Si el dolor apareix al taló i és més intens en els primers passos del matí, pot tractar-se d’una fasciïtis plantar. En aquest cas, convé revisar el calçat, evitar sobrecàrregues, estirar la planta del peu i consultar si la molèstia persisteix.
Si el dolor se situa a la part davantera del peu, pot ser una metatarsàlgia, sovint relacionada amb excés de pressió, calçat inadequat o alteracions en la trepitjada. Si hi ha sensació de cremor entre els dits, una de les possibles causes és el neuroma de Morton.
Quan el dolor apareix després d’activitat física intensa o repetida, especialment en corredors, cal descartar una fractura per estrès o una lesió tendinosa. I si hi ha un galindó que fa mal de manera persistent o impedeix calçar-se amb normalitat, l’especialista pot valorar si cal tractament específic.
El doctor Bailez recorda que els galindons, tècnicament anomenats hallux valgus, «només s’operen quan fan mal de manera persistent i limiten la vida diària, o impossibiliten poder-se calçar». Si no hi ha dolor, no sempre cal intervenir: en molts casos n’hi ha prou amb adaptar el calçat o utilitzar un suport plantar si està indicat.
El calçat també hi té molt a veure
El calçat pot influir de manera decisiva en el dolor de peus. Una sabata massa estreta, uns talons alts o una sola excessivament tova poden modificar la manera de recolzar el peu i provocar sobrecàrregues, deformitats i dolor.
Això no vol dir que portar sempre sabates esportives sigui la solució. Bailez adverteix que, si el calçat esportiu no s’adapta bé a la trepitjada o s’utilitza per a tot, també pot acabar generant molèsties. L’ideal és alternar i adaptar cada sabata a l’activitat que es fa.
Hàbits que ajuden a prevenir el dolor
Per cuidar els peus, el doctor Alberto Bailez recomana utilitzar un calçat adequat per a cada activitat, no abusar dels talons ni de les sabates molt planes sense suport, mantenir un pes saludable, estirar els bessons i la planta del peu, i enfortir la musculatura.
També hi ha exercicis senzills que poden ajudar. Fer rodar una pilota sota la planta del peu, estirar els bessons amb les mans recolzades a la paret, recollir una tovallola amb els dits o elevar els talons lentament són pràctiques que, repetides diverses vegades per setmana, poden mantenir el peu més fort i flexible.
En el cas de persones amb diabetis, la vigilància ha de ser encara més estricta. El conegut peu diabètic pot complicar-se a partir d’una petita ferida si no es detecta a temps. Per això són essencials les revisions periòdiques i un bon control mèdic.
El missatge de l’especialista és clar: el dolor de peus no s’ha d’assumir com una molèstia normal. Escoltar el cos, revisar el calçat i consultar quan el dolor no desapareix pot evitar lesions més greus i problemes que acabin afectant tot el cos.
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- Cau per un desnivell de quatre metres després de ser atropellat a Sant Fruitós de Bages
- Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner
- Un ciclista cau dins de la sèquia entre Sallent i Santpedor