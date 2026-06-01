El truc del paper d’alumini que pot fer-te planxar la roba en la meitat de temps
Un mètode casolà aprofita la calor reflectida per eliminar millor les arrugues
Planxar és una de les tasques de casa que més mandra fa. Requereix temps, paciència i, sovint, obliga a repassar una mateixa peça per davant i per darrere fins que desapareixen totes les arrugues. Però hi ha un truc casolà que s’ha fet popular perquè promet accelerar aquest procés amb un objecte molt habitual a la cuina: el paper d’alumini.
La idea és senzilla. El paper d’alumini no es posa sobre la roba ni ha de tocar directament la planxa. El que cal fer és col·locar-lo a la taula de planxar, cobrint-ne la superfície, i després posar-hi a sobre la funda habitual o una tela. D’aquesta manera, quan es passa la planxa per damunt de la peça, la calor travessa el teixit, arriba a l’alumini i es reflecteix cap amunt.
Com funciona aquest truc?
El secret és l’efecte reflector de l’alumini. Quan la planxa escalfa la roba, el paper que hi ha sota la funda ajuda a retornar part d’aquesta calor cap a l’altra cara de la peça. Això pot fer que la planxada sigui més ràpid i eficient, sobretot en peces com pantalons, camises o samarretes de teixits resistents.
Amb aquest sistema, en alguns casos no caldria insistir tant pels dos costats. Per exemple, en planxar uns pantalons, es pot passar la planxa per una cara mentre la calor reflectida ajuda a allisar la part posterior. Això pot reduir el temps i fer que la peça quedi més ben acabada.
Com s’ha de posar el paper d’alumini?
Per fer-ho bé, cal tallar diverses làmines de paper d’alumini i estendre-les sobre la taula de planxar fins a cobrir-ne tota la superfície. Després, s’ha de col·locar la funda de la taula o una tela a sobre. És important que la planxa no entri mai en contacte directe amb l’alumini, perquè podria fer-se malbé o provocar un resultat irregular.
Un cop preparat, només cal planxar la roba com sempre, ajustant la temperatura segons el tipus de teixit. Les peces delicades, com la seda o alguns materials sintètics, necessiten més cura i temperatures més baixes.
Precaucions bàsiques per no fer malbé la roba
Aquest truc pot ajudar, però no substitueix les normes bàsiques de planxar. La roba ha d’estar neta i eixuta, i és important separar les peces segons el teixit. També cal evitar deixar la planxa aturada massa estona sobre una mateixa zona, perquè això pot cremar o marcar la roba.
Si es fa servir planxa de vapor, convé manipular-la amb cura per evitar cremades. I, un cop acabada cada peça, és recomanable penjar-la de seguida perquè no es torni a arrugar.
Un truc útil, però no miraculós
El truc del paper d’alumini pot ser un bon aliat per estalviar temps i fer més suportable una de les feines més incòmodes de casa. Funciona especialment bé com a reforç de la calor durant la planxada, però no farà miracles si la roba està molt arrugada o si no s’utilitza la temperatura adequada.
La clau és combinar aquest recurs amb una bona tècnica: ajustar la planxa a cada teixit, no pressionar en excés, penjar la roba immediatament i mantenir la taula de planxar ben preparada. Amb aquests passos, eliminar les arrugues pot ser una mica més ràpid i menys pesat.
