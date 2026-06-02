El plat català que entra sol quan la calor apreta: fresc, fàcil i amb salsa per sucar-hi pa
El xató és una recepta lleugera, tradicional i perfecta per als dies de juny
Quan arriba l’estiu, el cos demana una treva. Amb la calor, la xafogor i les ganes d’allunyar-se dels fogons, venen més de gust els plats freds, lleugers i fàcils de preparar. Amanides, fruita, cremes fresques i receptes que no obliguin a passar mitja tarda a la cuina es converteixen en les grans protagonistes de la temporada.
En aquest escenari, hi ha un plat català que encaixa com un guant: el xató. Aquesta recepta tradicional és fresca, completa i té prou personalitat per convertir una simple amanida en un plat amb caràcter. La base és l’escarola, però el secret és la salsa de xató, espessa i saborosa, feta amb ametlles, avellanes, nyora, all, pa, vinagre, oli i sal.
El xató és especialment recomanable per al mes de juny perquè no és pesat, es pot deixar preparat amb antelació i combina ingredients molt mediterranis. A més, està lligat a la tradició vinícola catalana i a les festes populars del Penedès, on les xatonades s’han convertit en trobades gastronòmiques molt arrelades.
Ingredients per fer xató
Per preparar aquesta recepta cal tenir escarola, bacallà dessalat, tonyina, anxoves, olives i la salsa. Per a la salsa de xató, es necessiten ametlles torrades, avellanes torrades, nyores, molla de pa, vinagre, all, oli d’oliva i sal.
Pas 1: preparar el bacallà
El primer pas és esmicolar el bacallà i dessalar-lo. Per fer-ho, cal deixar-lo en remull durant unes hores i canviar l’aigua si és necessari, fins que perdi l’excés de sal.
Pas 2: treure la polpa de la nyora
Mentrestant, es preparen les nyores. S’han d’obrir, retirar-ne les llavors i treure’n la polpa amb una cullera. Aquest ingredient és clau perquè dona color i gust a la salsa de xató.
Pas 3: triturar els ingredients de la salsa
En un morter o amb una batedora, es trituren les ametlles, les avellanes, l’all i la molla de pa. Després s’hi afegeixen la polpa de la nyora, el vinagre i la sal.
Pas 4: afegir l’oli i emulsionar
A continuació, s’hi aboca l’oli d’oliva a poc a poc mentre es va barrejant, fins que la salsa quedi densa i ben lligada. Un cop feta, és recomanable deixar-la reposar una hora a la nevera.
Pas 5: muntar el plat
Finalment, es renta i s’escorre bé l’escarola. Es col·loca com a base del plat i s’hi afegeixen el bacallà, la tonyina, les anxoves i les olives.
Pas 6: posar-hi la salsa i gaudir
L’últim pas és repartir la salsa de xató per sobre. I ja està: un plat fresc, tradicional i ideal per als dies en què encendre els fogons fa més mandra que sortir al carrer a ple sol.
