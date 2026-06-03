La principal amenaça per als fabricants de salsa de tomàquet ja no és la marca blanca; són els macarrons de supermercat
Les vendes de plats preparats a les superfícies comercials han crescut un 55 % en els últims tres anys, segons dades de Worldpanel
María Jesús Ibáñez
El 71% dels sopars que fan les famílies a Espanya són ja de plat únic, entre altres coses perquè el temps que les llars destinen a cuinar està caient en picat en els últims anys. La dada, donada a conèixer aquest dimecres durant una jornada sobre el futur del retail (o comerç al detall) que la consultora Worldpanel by Numerator (l’antiga Kantar) ha organitzat a Barcelona, serveix per il·lustrar com els consumidors busquen cada vegada més la comoditat, una solució tan senzilla i ràpida com sigui possible que els permeti dinar o sopar sense massa esforç. «I en aquest context, la categoria d’aliments llestos per menjar, que han crescut un 55% en els últims tres anys, adquireix un paper rellevant», ha destacat Joan Riera, director d’Atenció al Client de l’oficina que la companyia té a la capital catalana.
Així, tal com ha recordat Riera, aquesta oferta, que va més enllà dels plats preparats i «per la qual ha apostat fermament una cadena tan potent com Mercadona», s’ha convertit en una de les tendències amb més potencial de creixement per al comerç minorista. I en un repte per a la indústria alimentària. «Estem en un moment en què la principal amenaça per a un fabricant de salsa de tomàquet ja no és la marca blanca o marca de distribució del supermercat; ara l’amenaça són els macarrons llestos per menjar, que ja porten aquesta salsa de tomàquet incorporada», ha subratllat el director de Worldpanel.
Preus competitius
Un dels avantatges competitius que troba el consumidor en aquest tipus de productes, ha afegit la directora de Negocis Estratègics de Worldpanel, Sara Rodríguez, és el seu preu. «Els plats llestos per menjar, que ja estan pensats per ser consumits fins i tot a les taules que habiliten els mateixos supermercats, surten més barats fins i tot que els preparats industrials», ha indicat Rodríguez, que ha recordat que el factor del preu és el que, en un 28,4 % dels casos, acaba decidint la compra. Altres elements que el client té en compte són que el producte li permeti menjar de manera ràpida i que es pugui emportar on vulgui.
«Són productes que estan tenint un efecte col·lateral en la captació de nous consumidors, és a dir, serveixen perquè un comprador esporàdic, que entra al supermercat a comprar alguna cosa per menjar, acabi adquirint algun altre producte més», ha indicat, per la seva banda, Bernardo Rodilla, director de l’àrea de negoci Retail de la consultora.
Les vendes de menjar preparat han crescut, a més, a doble velocitat que la restauració comercial, fins al punt que ja representen el 3,7% de la despesa total d’alimentació i se situen, en el cas de Mercadona, per davant fins i tot de les vendes que fan bars i restaurants en determinades ocasions de consum, segons un estudi presentat per Worldpanel el passat febrer. Veient l’èxit i la tendència creixent, l’equip de consultors ha llançat una proposta als responsables de la indústria alimentària: que comencin a plantejar formats individuals d’aquells productes que poden acompanyar un plat preparat. «Estem parlant, per exemple, de iogurts que es puguin comprar per unitats, de bosses de patates fregides o de fruits secs d’una mida adequada per a una sola persona o fins i tot de llaunes de begudes, que el supermercat hauria de poder vendre d’una en una i no en ‘packs’», ha suggerit Riera.
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