Francis Holway, expert en exercici i nutrició: "La fibra serà el nou nutrient de moda"
El nutricionista recomana una dieta basada principalment en aliments d'origen vegetal, complementada amb proteïna animal baixa en greixos, per combatre el colesterol
Clara Dalmau Merencio
El colesterol elevat és una de les principals causes del 60% de les malalties cardiovasculars. A Espanya, el 50,5% de la població adulta pateix hipercolesterolèmia, amb nivells de colesterol superiors als 200 mg/dl, el límit que separa els valors considerats desitjables dels que es consideren límit alt, segons la Fundació Espanyola del Cor.
El consum excessiu d'aliments grassos i d'alcohol pot provocar un augment dels nivells de colesterol. Per això, mantenir uns bons hàbits alimentaris i un estil de vida saludable és fonamental per prevenir-lo i controlar-lo.
Francis Holway, especialista en nutrició esportiva, ha compartit a les seves xarxes socials alguns consells sobre quins aliments poden ajudar a reduir el colesterol i altres problemes de salut associats.
Què és la fibra?
Holway assegura que "la fibra serà el nou nutrient de moda, juntament amb la proteïna", ja que la considera essencial per a la salut. La fibra és un tipus d'hidrat de carboni present als aliments d'origen vegetal. Segons explica el nutricionista, ajuda a regular el trànsit intestinal, ja que reté aigua i augmenta el volum de les femtes, fent-les més toves i facilitant-ne l'expulsió. També contribueix a augmentar la sensació de sacietat.
La Fundació Espanyola del Cor destaca, a més, que la fibra pot influir en l'absorció d'algunes vitamines i minerals i que està relacionada amb la regulació dels nivells de glucosa i colesterol a l'organisme.
Aliments rics en fibra i dieta basada en plantes
La fibra es divideix en soluble i insoluble. La fibra soluble reté aigua a l'intestí, és altament fermentable per la microbiota intestinal i contribueix a augmentar el volum fecal gràcies al creixement de la massa bacteriana. Holway destaca com a fonts de fibra soluble les fruites, les verdures i els llegums.
Per contra, la fibra insoluble absorbeix poca aigua i és menys fermentable. Segons la Fundació Espanyola del Cor, redueix el temps de trànsit intestinal i ajuda a prevenir el restrenyiment. Entre els aliments rics en aquest tipus de fibra hi ha els cereals integrals, les nous i les llavors.
Holway defensa una alimentació amb un clar protagonisme dels aliments d'origen vegetal, però complementada amb proteïna animal baixa en greixos. Una dieta basada en plantes és aquella que prioritza el consum de productes vegetals, tot i que això no implica eliminar completament els aliments d'origen animal.
La proteïna, un complement imprescindible
La major part de la proteïna es troba en aliments d'origen animal com la carn, el peix, els ous i els lactis. Per això, el nutricionista recomana combinar la dieta vegetal amb fonts de proteïna animal baixes en greixos, que aporten tots els aminoàcids essencials amb poques calories. Això facilita el desenvolupament de massa muscular sense incrementar els nivells de colesterol i, a més, solen ser aliments de digestió més fàcil.
Segons Holway, alguns exemples d'aquest tipus de proteïna són el iogurt desnatat, els formatges baixos en greix, la llet desnatada, el pollastre (carn blanca) i el peix blanc.
El Ministeri de Sanitat recorda que les carns vermelles contenen una major quantitat de greixos saturats, que poden augmentar els nivells de colesterol. Pel que fa al peix, les varietats blaves —com les sardines, el salmó o la tonyina— són les més grasses, mentre que els peixos blancs, com el lluç, el llenguado, el bacallà o el rap, contenen menys greix. El nutricionista esportiu admet que la seva proposta pot generar debat: "Molta gent em criticarà per això, però les meves analítiques són molt bones i les persones que segueixen aquesta alimentació també obtenen bons resultats."
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