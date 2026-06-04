Rosalía suspén els concerts a Miami i Orlando per una "emergència familiar"
L'artista de Sant Esteve Sesrovires paralitza el Lux Tour per un contratemps sobrevingut al seu entorn més proper
Un contratemps inesperat ha obligat Rosalía a interrompre temporalment el Lux Tour. La cantant de Sant Esteve Sesrovires ha hagut de cancel·lar les actuacions previstes a Miami i Orlando a causa d'una "emergència familiar", segons ha informat l'empresa promotora de la gira, Live Nation. La notícia ha generat incertesa entre els seus seguidors, que esperaven amb expectació els concerts als Estats Units.
A través d'una publicació a les xarxes socials, Live Nation ha anunciat que els dos concerts de Miami i el d'Orlando queden ajornats fins a nou avís, a l'espera de trobar noves dates. La decisió ha sorprès els fans, especialment perquè feia pocs dies que l'artista celebrava el seu retorn a Miami amb una publicació a Instagram. "Ja soc aquí una altra vegada", escrivia en un carrusel d'imatges en què compartia algunes instantànies dels seus primers dies a la ciutat.
Celebrava la seva tornada a Miami
En les fotografies, fins i tot se la podia veure assajant alguns dels moviments del primer interludi del Lux Tour, en què apareix caracteritzada com una ballarina, una mostra que els preparatius per als concerts seguien el seu curs abans que es produís aquest imprevist.
Live Nation ha traslladat que l'artista sent "decepcionar els seus seguidors", però avisen que no hi ha hagut cap alternativa més que paralitzar la gira. "Guardeu les vostres entrades, els concerts es reprogramaran", detallen. L'empresa espera proporcionar informació sobre les noves dates com abans millor.
L'artista de Sant Esteve Sesrovires tenia el primer dels tres concerts aquest dijous 4 de juny al Kaseya Center de Miami. El poc marge de maniobra manifesta, per tant, la naturalesa sobrevinguda de l'imprevist familiar que ha obligat la cantant a posposar els seus compromisos professionals més propers. Els següents estaven previstos el 6 de juny, al mateix recinte, i el 8 de juny al Kia Center d'Orlando.
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