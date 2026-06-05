El fenomen del bubble tea
Eva Remolina / AMIC
En els darrers anys, el bubble tea s'ha convertit en una de les begudes més populars entre els joves i els amants de les noves tendències gastronòmiques. Amb les seves característiques perles de tapioca, els seus colors atractius i una gran varietat de sabors, aquesta beguda ha conquerit cafeteries i establiments d'arreu del món. Però quin és el seu origen i què explica el seu enorme èxit?
El bubble tea, també conegut com a te de bombolles o boba tea, és una beguda que combina te, llet o suc de fruita amb unes petites boles elaborades principalment amb midó de tapioca. Aquestes perles tenen una textura gelatinosa i masticable que aporta una experiència única al consumidor.
La beguda se serveix habitualment freda i s'acompanya d'una canyeta ampla que permet aspirar les perles juntament amb el líquid.
Actualment, existeixen centenars de variants, des de les receptes més tradicionals fins a opcions innovadores amb fruites tropicals, xarops aromatitzats o toppings diversos.
El bubble tea va néixer a Taiwan durant la dècada dels anys vuitanta. Tot i que hi ha diverses versions sobre la seva creació, la teoria més acceptada afirma que va sorgir quan alguns venedors de te van començar a experimentar afegint perles de tapioca a les seves begudes tradicionals.
Per què s'ha fet tan popular?
Una de les claus de l'èxit del bubble tea és que ofereix una experiència sensorial diferent de qualsevol altra beguda. La combinació entre el líquid i les perles de tapioca crea una textura singular que desperta la curiositat dels consumidors. Moltes persones el proven inicialment per curiositat i acaben convertint-lo en una de les seves begudes preferides. A més, destaca per la seva capacitat de personalització. Els clients poden escollir entre diferents tipus de te, nivells de sucre, quantitat de gel i una gran varietat de complements.
Entre els sabors més populars hi trobem:
- Te amb llet clàssic
- Te verd amb fruites
- Mango
- Maduixa
- Maracujà
- Taro
- Matcha
- Coco
Aquesta flexibilitat permet adaptar la beguda als gustos de cada consumidor.
Tanmateix, les xarxes socials han tingut un paper fonamental en la difusió del bubble tea. Els seus colors vius, els gots transparents i les perles visibles el converteixen en una beguda molt fotogènica. Plataformes com Instagram, TikTok o Pinterest han contribuït a popularitzar-lo entre les noves generacions, que comparteixen fotografies i vídeos de les seves combinacions preferides.
L'interès global per la cultura asiàtica també ha impulsat la popularitat del bubble tea. L'expansió del cinema, les sèries, la música i la gastronomia procedents d'Àsia ha despertat la curiositat per productes tradicionals i moderns d'aquesta regió.
El bubble tea s'ha convertit així en una porta d'entrada per descobrir nous sabors i experiències culturals.
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
- 120.000 nens es quedaran sols a casa aquest estiu: “Els meus fills passaran les vacances entre quatre parets i enganxats a una pantalla per entretenir-se”
- El carter de Manresa a qui han donat l'alta tot i repartir amb moto i anar amb crossa: «Estic vulnerable i ara, per postres, em tiren pel barranc»
- Com han acabat unes galetes d'una pastisseria de Manresa a La Revuelta?
- Indignació de la família de l'exregidor de Manresa mort Eduard Teixeiro: “S’homenatja qui va protagonitzar episodis molt greus de maltractament dins l'àmbit familiar”
- Els comerciants del Centre Històric de Manresa llancen un crit conjunt: 'Cal que l'Ajuntament ens faci cas
- La inquietud per continuar aprenent atrau prop de 500 persones a USénior de Manresa