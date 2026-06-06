La copa abans de dormir que et pot destrossar el descans
Núria Roure alerta del fals efecte relaxant de l’alcohol
Beure alcohol està tan normalitzat en la nostra societat que sovint es presenta com un gest quotidià: una copa de vi per desconnectar, una cervesa després de la feina o una beguda per relaxar-se abans d’anar a dormir. En molts casos, aquest consum es veu com una manera inofensiva de baixar el ritme del dia, però els experts recorden que els seus efectes sobre el cos poden ser molt més complexos del que sembla.
Una de les idees més esteses és que l’alcohol ajuda a dormir. Hi ha persones que recorren a una copa de vi o a una beguda alcohòlica a la nit amb la sensació que els relaxa, els treu tensió i els permet agafar el son més ràpidament. El problema és que aquest efecte inicial pot ser enganyós.
La psicòloga experta en son Núria Roure ho explica clarament en un dels seus vídeos d’Instagram. Segons assenyala, l’alcohol actua com un depressor del sistema nerviós, i això pot fer que una persona s’adormi abans. Ara bé, això no significa que dormi millor.
«Pot ajudar-te a dormir abans, però al mateix temps pot fer que el teu descans sigui pitjor», adverteix Núria Roure. La realitat és que consumir alcohol abans de dormir pot alterar les fases del son, provocar despertars durant la nit i fer que l’endemà la persona es llevi amb menys sensació de descans.
Aquest hàbit també pot afectar el sistema nerviós, el metabolisme i l’estat d’ànim. Per això, encara que socialment s’associï l’alcohol amb relaxació o benestar, la seva influència sobre el descans nocturn pot ser negativa fins i tot en quantitats petites.
Roure recorda que cada persona pot reaccionar de manera diferent, però insisteix que cal observar com respon el cos després de beure. Si una copa sembla facilitar el son però després provoca un descans més lleuger, interrupcions nocturnes o cansament l’endemà, probablement no està ajudant tant com es pensa.
Dormir bé depèn de molts factors, i els hàbits previs a ficar-se al llit són importants. Per això, els especialistes recomanen buscar rutines més saludables per relaxar-se a la nit i no convertir l’alcohol en una eina per dormir. El que sembla una solució ràpida pot acabar sent un dels motius pels quals el cos no descansa com necessita.
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