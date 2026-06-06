Per què dorms moltes hores i et lleves igualment cansat?
Eduard Estivill alerta que descansar bé no depèn només del temps que passem al llit, sinó de com arriba el cervell a la nit
Dormir molt no sempre vol dir descansar bé. Aquesta és una de les situacions més habituals avui dia: persones que passen moltes hores al llit, però que es desperten amb sensació de cansament, poca energia i el cap espès. El problema, segons els especialistes, no és només la quantitat d’hores de son, sinó la qualitat del descans.
Les jornades llargues, l’estrès, les pantalles, la llum artificial, les preocupacions i la dificultat per desconnectar fan que moltes persones arribin a la nit amb el cervell encara accelerat. Això pot impedir que el cos entri correctament en les fases profundes del son reparador, que són les que permeten recuperar energia de veritat.
Aquí és on entra el paper del doctor Eduard Estivill, expert en son i divulgador. En un episodi del pòdcast La fórmula, el metge explica que “no es tracta només de quantes hores passem al llit, sinó de com arriba el cervell a la nit i de si aconsegueix o no entrar en les fases profundes on realment es recupera”.
Segons Estivill, llevar-se cansat després d’haver dormit no és necessàriament “un problema teu”. El que passa sovint és que el cervell no ha tingut les condicions adequades per baixar el ritme abans d’anar a dormir. Per això, el doctor insisteix que cal preparar el descans abans de posar-se al llit.
El primer consell és entendre que dormir no és el mateix que descansar. “Dormir moltes hores no garanteix recuperar energia”, adverteix l’especialista. Abans d’anar a dormir, recomana buscar una estona de calma perquè el cervell pugui entrar en son profund. Sense aquesta desconnexió prèvia, el descans pot quedar en una fase superficial.
Un altre punt clau és la llum. Estivill explica que exposar-se a llum freda a la nit pot confondre l’organisme, perquè “el cervell creu que ha de continuar despert”. Per això recomana fer servir una il·luminació càlida i evitar les pantalles abans de dormir, sobretot en l’última part del dia.
El tercer hàbit és fer un tancament real de la jornada. Si acabem el dia accelerats, amb el mòbil a la mà o pensant en tot el que queda pendent, el cervell continua “actiu i emocionat”. La proposta del doctor és senzilla: respirar durant un minut i donar al cos un senyal clar que el dia ja s’ha acabat. Aquest petit ritual pot ajudar la ment a desconnectar.
Estivill també alerta sobre substàncies que poden espatllar la qualitat del son, com l’alcohol i el cànnabis. Encara que algunes persones pensin que els ajuden a adormir-se, el doctor recorda que poden interrompre les fases profundes i fer que ens llevem més cansats, fins i tot després d’haver dormit moltes hores.
Finalment, l’expert demana desconfiar dels trucs virals que prometen fer-te dormir millor de manera immediata. Cintes a la boca, tiretes o ulleres de colors poden donar una falsa sensació de control, però no resolen el problema de fons. La clau, segons Estivill, és mantenir hàbits saludables, reduir els estímuls a la nit i crear una rutina que ajudi el cervell a abaixar el ritme.
La diferència entre dormir i tenir un descans reparador pot estar en petits gestos repetits cada dia: menys pantalles, menys llum freda, menys substàncies que interfereixen en el son i més calma abans d’anar al llit. No es tracta de buscar miracles, sinó de donar al cos les condicions que necessita per recuperar-se de veritat.
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