El làctic que el cardiòleg Aurelio Rojas posa per davant del iogurt: “No és només una moda”
El quefir destaca per la seva riquesa en probiòtics, però no és recomanable per a tothom
Els iogurts i els làctics fermentats fa anys que formen part de moltes dietes saludables. Aporten proteïnes, calci i bacteris beneficiosos que poden ajudar a cuidar la microbiota intestinal, aquella comunitat de microorganismes que viu a l’intestí i que té un paper clau en la digestió i en el funcionament general de l’organisme. Però dins d’aquest grup hi ha un aliment que ha guanyat molta popularitat: el quefir.
El cardiòleg Aurelio Rojas, conegut a les xarxes socials com a doctorrojass, l’ha definit com una de les millors opcions dins dels fermentats. Rojas és metge especialista en cardiologia i divulgador sanitari, i sovint comparteix consells sobre salut cardiovascular, alimentació i hàbits de vida. En un dels seus vídeos, defensa que el quefir pot ser més interessant que el iogurt convencional per la seva diversitat de probiòtics.
El quefir és un làctic fermentat, semblant a un iogurt líquid, però amb una composició diferent. Conté bacteris i llevats vius que poden contribuir a l’equilibri de la flora intestinal. Per això s’ha fet popular entre les persones que busquen millorar la digestió, cuidar el sistema immunitari o incorporar aliments més naturals a la dieta.
Quins beneficis té el quefir?
Segons explica el doctor Rojas, el quefir pot ajudar a millorar la microbiota intestinal, reduir la inflamació i reforçar el sistema immunitari. També apunta que aquest làctic pot contribuir a reduir el colesterol, millorar la pressió arterial i afavorir l’absorció de vitamines i minerals de la resta d’aliments.
La diferència principal amb el iogurt tradicional és la varietat de microorganismes. Mentre que molts iogurts contenen alguns cultius bacterians concrets, el quefir pot aportar una combinació més àmplia de bacteris i llevats. Aquesta diversitat és el que fa que molts experts el considerin un aliment especialment interessant dins dels fermentats.
Ara bé, no fa miracles. El quefir pot formar part d’una dieta saludable, però no compensa una alimentació basada en ultraprocessats, sucres o greixos de mala qualitat. Per potenciar els seus efectes, Rojas recomana acompanyar-lo d’una dieta rica en fibra i aliments reals, com fruita, verdura, llegums, cereals integrals, fruita seca i llavors.
Com s’ha de prendre?
El cardiòleg recomana prendre un got petit de quefir al dia, d’uns 200 ml aproximadament. Una de les opcions que proposa és combinar-lo amb fruites riques en vitamina C, com el kiwi o les maduixes. Aquesta vitamina ajuda a millorar l’absorció del ferro i contribueix a l’equilibri antioxidant.
També és important triar bé el producte. El més recomanable és optar per un quefir natural, sense sucres afegits ni aromes artificials. Moltes versions comercials amb gust de fruita poden semblar saludables, però sovint contenen quantitats elevades de sucre.
Tothom en pot prendre?
Tot i els seus beneficis, el quefir no és per a tothom. Rojas adverteix que, encara que sol tenir menys lactosa que la llet normal, no sempre és una bona opció per a les persones amb intolerància a la lactosa, sobretot si tenen símptomes importants. En aquests casos, cal valorar alternatives sense lactosa o consultar un professional sanitari.
També pot provocar molèsties si se’n pren massa. Gasos, inflor abdominal o diarrea són alguns dels efectes que poden aparèixer, sobretot quan s’introdueix de cop en la dieta o se’n consumeixen quantitats elevades. Les persones amb problemes digestius, malalties greus o el sistema immunitari debilitat haurien de consultar el metge abans de prendre probiòtics de manera habitual.
El missatge, per tant, és clar: el quefir pot ser un bon aliat per cuidar la microbiota, però no és una solució màgica ni una recomanació universal. Com passa amb qualsevol aliment saludable, el benefici depèn del context: la quantitat, la tolerància de cada persona i la resta de la dieta.
- Pau Palomar, de Castellnou: de treure una de les millors notes de selectivitat a fer pràctiques de física a Suïssa i a estudiar als Estats Units
- Marxem molt tranquils, però ara hem de passar el dol
- L'última visita d'un Papa a Montserrat, fa 44 anys, va acabar amb tragèdia
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- Pep Guardiola fa parada al Primavera Sound amb la seva filla abans de tornar a La Salle de Manresa
- Pep Guardiola inaugura a la Salle la segona Cruyff Court de Manresa
- Advocats experts en herències alerten d’un error habitual: «La successió s’obre en el mateix instant de la defunció»
- Últimes enquestes de les eleccions del Reial Madrid: així estan els sondejos entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme