Els aliments que els experts assenyalen com una amenaça per al cor
La Fundació Espanyola del Cor alerta dels productes que poden perjudicar la salut cardiovascular
La relació entre el que mengem i la salut cardiovascular és cada vegada més clara. Ara, la Fundació Espanyola del Cor torna a posar el focus en els aliments que poden repercutir negativament en el cor i en aquells que, al contrari, ajuden a protegir-lo. El que es confirma és que una dieta rica en greixos saturats, greixos trans, excés de colesterol i massa sal pot augmentar el risc de patir problemes cardiovasculars.
La fundació recomana seguir una alimentació "cardiosaludable", variada i equilibrada, i reduir el consum de productes que poden afavorir el deteriorament de les artèries. Entre els aliments que convé limitar hi ha els làctics sencers, la mantega, les carns grasses, els embotits, els fregits comercials, la brioixeria industrial i els productes elaborats amb olis vegetals hidrogenats.
Els greixos trans, un dels grans enemics
Un dels punts en què insisteix la Fundació Espanyola del Cor és el paper dels greixos trans. Aquests greixos poden aparèixer en alguns productes de pastisseria, galetes, fregits i aliments ultraprocessats. El problema és que poden perjudicar la salut cardiovascular i afavorir un perfil lipídic menys saludable.
Els experts també recomanen reduir la sal en la dieta. La manera més senzilla és no afegir-ne als plats, ni als guisats ni a les amanides. Com a alternativa, proposen fer servir herbes, espècies, llimona, vinagre, pebre o all per donar gust als aliments sense abusar del sodi.
Què recomanen menjar per cuidar el cor?
La fundació també recorda que protegir el cor no vol dir només eliminar aliments, sinó prioritzar els que tenen un efecte més favorable. Les fruites i les verdures han de ser una base diària de l’alimentació. Els nutricionistes recomanen consumir almenys tres peces de fruita i dues racions de verdura al dia.
També s’aconsella apostar pels aliments integrals, com el pa integral, l’arròs integral o la civada. A diferència dels cereals refinats, aporten més fibra, ajuden a saciar més i contribueixen a reduir els pics de glucosa.
Finalment, els experts destaquen les proteïnes saludables, presents en els llegums, la fruita seca, les llavors, el peix i el marisc. Aquests aliments poden ajudar a mantenir una millor salut del cor si formen part d’una dieta equilibrada i es combinen amb hàbits saludables.
El missatge de la Fundació Espanyola del Cor és clar: no es tracta de demonitzar un aliment concret, sinó d’evitar que els ultraprocessats, els greixos de mala qualitat i l’excés de sal ocupin el centre de la dieta. Per cuidar el cor, el més efectiu continua sent menjar millor cada dia.
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