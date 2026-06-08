Formar part de la natura per protegir-la: el compromís de BIOPARC amb el futur del planeta
En un moment en què la crisi climàtica i la pèrdua de biodiversitat s’han convertit en dos dels grans reptes globals, els BIOPARC de València, Fuengirola i l’Aquari de Gijón mostren com la connexió amb la natura es pot transformar en una poderosa eina de conservació
Onades de calor més intenses, fenòmens meteorològics extrems, una pèrdua accelerada de biodiversitat o ecosistemes cada vegada més vulnerables. La crisi climàtica ja forma part de la nostra realitat quotidiana i ha posat de manifest una idea que la comunitat científica fa anys que defensa: protegir la natura és una de les eines més eficaces per afrontar els grans reptes ambientals del nostre temps.
Coincidint amb dues efemèrides importants, com el Dia Mundial del Medi Ambient (5 de juny) i el Dia Mundial dels Oceans (8 de juny), els BIOPARC de València, Fuengirola i l’Aquari de Gijón reforcen aquest missatge a través d’un model que combina oci, educació, investigació i conservació. El seu objectiu va més enllà de mostrar espècies animals: busquen apropar les persones a la natura per despertar una consciència capaç de traduir-se en accions reals.
L’experiència comença des del primer pas. Gràcies al seu innovador concepte de zooimmersió, els visitants s’endinsen en recreacions d’alguns dels ecosistemes més fascinants del planeta. La sabana africana, les selves tropicals, Madagascar o els grans hàbitats marins es mostren pràcticament sense barreres visuals, cosa que permet observar els animals en entorns dissenyats per afavorir-ne el benestar i recrear les condicions dels seus ecosistemes naturals.
Aquesta connexió emocional amb la vida salvatge constitueix una de les eines més poderoses per fomentar la conservació. I poques imatges reflecteixen millor aquesta missió que els recents naixements d’espècies amenaçades registrats als parcs. Durant els últims mesos han arribat noves cries d’espècies tan emblemàtiques com goril·les, orangutans de Borneo, ximpanzés, peresosos, rinoceronts, elefants africans o taurons nodrissa. Cadascun d’aquests naixements representa una esperança per a espècies amenaçades i és fruit de la feina desenvolupada en prop d’un centenar de programes internacionals de conservació en què participa BIOPARC.
La natura com a aliada davant del canvi climàtic
Més enllà de la protecció d’espècies, els BIOPARC mostren com la natura pot oferir solucions davant del canvi climàtic.
Els parcs de València i Fuengirola en són un exemple. Arbres, arbustos i espècies vegetals contribueixen a generar microclimes naturals capaços de reduir significativament la temperatura respecte de l’entorn urbà, millorar la qualitat de l’aire i afavorir la biodiversitat. A BIOPARC Fuengirola s’hi registren temperatures entre 5 i 12 graus inferiors a les de l’exterior durant els mesos més càlids. Una situació similar es dona a BIOPARC València, on s’han mesurat diferències de sensació tèrmica de fins a 11 graus respecte del centre de la ciutat.
Aquestes dades posen de relleu el paper que poden tenir els espais verds en l’adaptació de les ciutats a un escenari climàtic cada vegada més exigent. La vegetació no només aporta ombra i confort, sinó que també ajuda a crear entorns més saludables i resilients tant per a les persones com per a la fauna.
Aniversaris que miren cap al futur
Aquest compromís amb la conservació coincideix, a més, amb dues celebracions especialment significatives.
BIOPARC Fuengirola commemora aquest any el seu 25è aniversari com a referent europeu en la conservació de fauna tropical i biodiversitat. Un quart de segle apropant al públic algunes de les espècies més sorprenents i amenaçades del planeta i demostrant que el coneixement és el primer pas per protegir-les.
Per la seva banda, BIOPARC Aquari de Gijón celebra el seu 20è aniversari, consolidat com un referent en divulgació, investigació i conservació dels ecosistemes marins. Des de la seva incorporació al grup Rain Forest l’any 2018, ha reforçat el seu paper dins de la xarxa BIOPARC mitjançant la seva integració a l’Associació Europea de Zoos i Aquaris (EAZA), la col·laboració amb el Museu Americà d’Història Natural de Nova York i l’aliança amb la Fundació Príncep Albert II de Mònaco.
Precisament el medi marí ocupa un lloc destacat en la programació especial del Dia Mundial del Medi Ambient. L’Aquari de Gijón reforça aquests dies la seva tasca educativa i de sensibilització apropant al públic la importància de protegir els oceans i els ecosistemes aquàtics. Com a part d’aquestes activitats, participarà en una neteja del Port Esportiu de Gijón, una iniciativa simbòlica que recorda que la conservació també comença amb accions locals capaces de generar un impacte positiu.
Conservació dins i fora dels parcs
La tasca de BIOPARC no acaba a les seves instal·lacions. A través de la Fundació BIOPARC, el compromís s’estén a alguns dels ecosistemes més valuosos i amenaçats del planeta.
Els projectes impulsats per la Fundació contribueixen a la conservació de grans mamífers africans a la regió d’Amboseli, a la protecció de goril·les i ximpanzés als boscos tropicals de l’Àfrica Central i a la preservació dels orangutans i els seus hàbitats a Borneo. Paral·lelament, també es desenvolupen iniciatives destinades a la recuperació d’espècies amenaçades a Espanya, demostrant que la conservació s’ha d’entendre tant des d’una perspectiva global com local.
Aquest treball es complementa amb una àmplia programació d’activitats educatives, visites guiades, tallers i experiències divulgatives adreçades a tots els públics. Perquè el veritable repte no consisteix únicament a conservar espècies o ecosistemes, sinó a aconseguir que cada vegada més persones en comprenguin el valor. En un moment en què el planeta necessita respostes eficaces davant la crisi climàtica, els BIOPARC recorden que protegir la biodiversitat no és només una qüestió ambiental. És una inversió en benestar, coneixement i futur. I també una oportunitat per descobrir que la millor manera de conservar la natura és sentir-se’n part.
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