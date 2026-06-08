Periodontitis i hipertensió: el vincle silenciós
Els cardiòlegs alerten d’una malaltia que milions d’espanyols desconeixen
La periodontitis no és només un problema de genives. Aquesta malaltia inflamatòria, que afecta els teixits que sostenen les dents, també s’ha relacionat amb altres problemes de salut, com la hipertensió arterial. Els experts insisteixen que tenir cura de la boca no és només una qüestió estètica, sinó també una manera de protegir la salut cardiovascular.
La periodontitis pot aparèixer després d’una gingivitis no tractada i es detecta per símptomes com el sagnat de genives, la inflamació, el mal alè persistent, la retracció de les genives, la mobilitat de les dents o molèsties en mastegar. El diagnòstic l’ha de fer un dentista o periodoncista, amb una exploració de les genives, la mesura de les bosses periodontals i, si cal, radiografies per comprovar si hi ha pèrdua d’os.
Quina relació té amb la hipertensió?
La relació entre periodontitis i hipertensió s’explica sobretot per la inflamació. Quan les genives estan infectades o inflamades durant molt de temps, aquest procés pot afavorir una inflamació general de l’organisme i afectar els vasos sanguinis. Això no vol dir que la periodontitis provoqui sempre hipertensió, però sí que totes dues malalties poden estar associades i compartir factors de risc.
La hipertensió arterial és l’augment sostingut de la pressió amb què la sang circula per les artèries. Segons les últimes guies de la Societat Europea de Cardiologia, es considera hipertensió a partir de 140/90 mmHg, mentre que una pressió normal se situa al voltant de 120/70 mmHg. Entre 120 i 140 mmHg hi ha una zona intermèdia que es considera pressió elevada, però sense arribar al diagnòstic d’hipertensió.
A Espanya, la situació preocupa els cardiòlegs. Segons les dades recollides, tres milions d’espanyols tenen hipertensió sense saber-ho. A més, quatre de cada deu persones presenten hipertensió arterial, un 40% desconeix les seves xifres reals i un 39% no es pren la tensió.
Una malaltia que pot no donar símptomes
El problema de la hipertensió és que sovint no avisa. Moltes persones poden tenir la pressió alta durant anys sense notar cap símptoma, mentre augmenta el risc de patir problemes greus com infarts, ictus, insuficiència cardíaca o dany renal. A Espanya, 46.000 morts cardiovasculars a l’any són atribuïbles a la hipertensió, segons les dades citades en un estudi publicat a la Revista Espanyola de Cardiologia. Aquesta afecció afecta el 33% dels adults d’entre 30 i 79 anys, uns 10 milions de persones.
El doctor Andrés Íñiguez, president de la Fundació Espanyola del Cor, adverteix que encara falta hàbit preventiu. «Tot i que la població està informada, no sempre actua en conseqüència», assenyala. Segons explica, controlar la pressió és clau: per cada 5 mmHg menys, es redueix en un 20% la probabilitat d’un esdeveniment cardíac.
Com es tracta la periodontitis?
El tractament de la periodontitis depèn de la gravetat. En fases inicials, pot incloure una neteja professional profunda, raspats per eliminar la placa i el tàrtar sota la geniva, millora de la higiene oral i controls periòdics. En casos avançats, pot caldre tractament quirúrgic periodontal o altres intervencions específiques.
Els experts recomanen no esperar que les dents es moguin o que el dolor sigui intens. Si hi ha sagnat habitual de genives, inflamació o mal alè persistent, cal consultar un professional. Detectar i tractar abans la malaltia periodontal pot ajudar a reduir la inflamació i millorar la salut general.
Com prendre’s bé la tensió
La Societat Espanyola de Cardiologia i la FEC han analitzat el grau de coneixement de la població espanyola sobre la pressió arterial. Les dades mostren que els homes se la prenen amb més freqüència que les dones: un 39% ho fa almenys un cop al mes, davant del 31% de les dones.
Estrella Barreñada Copete, infermera especialitzada en cardiologia i reconeguda pel seu treball a la Unitat de Rehabilitació Cardíaca de l’Hospital Universitari Fundació d'Alcorcón, a Madrid, explica que la mesura s’ha de fer en un entorn tranquil, a casa, just després de llevar-se, després de 30 minuts sense exercici, amb la bufeta buida i sense haver pres estimulants com cafè, te o tabac.
La postura també és important: cal seure en un seient confortable, amb l’esquena recolzada, sense encreuar les cames i amb el braç a l’altura del cor. El maneguet s’ha de col·locar uns dos centímetres per sobre del colze, amb el sensor a la part interna del braç, sobre l’artèria braquial. Es recomana fer dues o tres mesures separades per uns minuts i calcular-ne la mitjana. Si hi ha una diferència de 40 mmHg entre un braç i l’altre, cal consultar un professional.
El missatge dels experts és clar: revisar la boca, controlar la pressió i actuar abans que apareguin complicacions pot evitar problemes greus. La periodontitis i la hipertensió poden avançar en silenci, però detectar-les a temps marca la diferència.
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