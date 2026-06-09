L’alarma de les xinxes: la plaga silenciosa que s’amaga en llits, roba i transports
El cas detectat en un hospital de Madrid reobre la preocupació per un insecte difícil d’eliminar
La presència de xinxes al Servei d’Urgències de l’Hospital Universitari Príncep d'Astúries a Alcalá de Henares, ha tornat a encendre les alarmes sobre una de les plagues urbanes més incòmodes i difícils d’erradicar. Tot i que aquests insectes no es consideren transmissors eficaços de malalties infeccioses, les seves picades poden provocar molta picor, reaccions a la pell i una gran alarma quan apareixen en espais públics, hospitals, hotels, residències o transports.
Què són les xinxes i on s’amaguen?
Les xinxes de llit, conegudes científicament com a Cimex lectularius, són insectes petits, de color marró rogenc i cos aplanat, que s’alimenten de sang humana i animal. Fan pocs mil·límetres, però la seva mida reduïda els permet amagar-se amb facilitat en llocs estrets i passar desapercebuts durant setmanes.
Les xinxes no apareixen necessàriament per falta d’higiene. Aquest és un dels mites més estesos. Poden arribar a qualsevol habitatge, hotel, hospital o transport públic a través de la roba, les maletes, els mobles de segona mà, les motxilles o altres objectes on aconsegueixen refugiar-se.
Els llocs on se solen trobar són sobretot els espais pròxims a zones de descans: matalassos, somiers, capçals de llit, costures de sofàs, butaques, cortines, esquerdes de parets, mobles, juntes, endolls i fins i tot darrere del paper pintat. També poden aparèixer en espais amb molta rotació de persones, com hotels, albergs, residències, trens, autobusos o sales d’espera.
Durant el dia acostumen a romandre amagades i surten sobretot quan detecten la presència d’un hoste per alimentar-se. Les picades de xinxes solen aparèixer en zones exposades del cos, com els braços, les cames, el coll o l’esquena, i sovint es presenten agrupades o en línia. No totes les persones reaccionen igual: algunes gairebé no mostren lesions, mentre que d’altres pateixen inflamació, envermelliment i picor intensa.
Com apareixen i per què costen tant d’eliminar?
El gran problema de les xinxes és que viatgen molt bé sense que ningú se n’adoni. Poden quedar amagades en una maleta després d’un viatge, en una peça de roba, en un sofà usat o en una butaca infestada. Quan arriben a un nou espai, busquen una esquerda o una costura on refugiar-se i, si troben aliment, poden començar a reproduir-se.
La seva capacitat de multiplicar-se és un dels motius que fa que una presència petita pugui convertir-se en una infestació important. Les femelles ponen els ous en llocs protegits, com les costures dels matalassos, els racons dels somiers o les esquerdes. Les nimfes necessiten alimentar-se de sang per anar passant d’una fase a una altra fins a convertir-se en adultes. En condicions favorables, el cicle pot avançar amb rapidesa i fer que el problema s’estengui a altres habitacions o dependències.
Per això els experts insisteixen que no n’hi ha prou amb una neteja superficial. Quan es detecten xinxes, cal actuar de pressa, evitar moure roba o mobles infestats a altres zones i contactar amb empreses especialitzades en control de plagues i desinsectació.
El precedent del tren entre França i Catalunya
L’alerta no és nova. Un dels precedents més recordats va arribar a la tardor del 2023, quan França va viure una forta preocupació per la presència de xinxes en espais públics, cinemes, metro i trens. El cas va tenir una gran repercussió perquè es va produir mesos abans dels Jocs Olímpics de París i va obligar les autoritats franceses a demanar plans d’actuació i reunions amb operadors de transport.
Aquella alarma també va generar inquietud a Catalunya per la connexió ferroviària amb França i pels desplaçaments habituals entre ciutats franceses i Barcelona. En aquell moment, el focus es va posar en la mobilitat internacional i en el risc que aquests insectes viatgessin amagats en equipatges, roba o seients entapissats. No es tractava tant d’un problema localitzat només en un punt, sinó d’una advertència sobre com una plaga de xinxes pot moure’s amb facilitat quan hi ha molt trànsit de persones.
El cas que ara ha fet saltar les alarmes a Madrid
L’episodi més recent s’ha produït a l’Hospital Universitari Príncipe de Asturias d’Alcalá de Henares, on s’han detectat xinxes en dependències vinculades al Servei d’Urgències. La situació ha obligat el centre a activar un protocol específic i treballs de desinfecció profunda a les zones afectades, amb la intervenció d’una empresa de control de plagues.
Segons les informacions del centre, alguns pacients han estat reubicats temporalment per facilitar el tractament de les àrees afectades, mentre que l’activitat assistencial ha continuat. El cas, però, ha provocat preocupació entre treballadors i usuaris, especialment perquè les urgències són un espai amb presència constant de persones vulnerables, com gent gran, infants o pacients amb problemes de salut.
La presència de xinxes en hospitals és especialment delicada no perquè aquests insectes transmetin malalties de manera habitual, sinó perquè poden generar picades, malestar, ansietat i una sensació d’inseguretat en un entorn que hauria de ser especialment controlat.
Què cal fer si se’n detecten?
Si apareixen xinxes a casa, en un hotel o en qualsevol espai compartit, les recomanacions impliquen revisar matalassos, roba de llit, sofàs i maletes; rentar la roba a alta temperatura; evitar traslladar objectes sospitosos a altres habitacions i avisar professionals especialitzats.
També cal buscar senyals físics més enllà de les picades: petites taques fosques al matalàs, restes de mudes, punts de sang als llençols o insectes visibles en costures i esquerdes. Com més aviat es detecti el problema, més fàcil és controlar-lo.
Les xinxes són petites, però la seva capacitat d’amagar-se, reproduir-se i viatjar amb les persones les ha convertit en una de les plagues que més preocupen en entorns urbans. El cas de Madrid torna a recordar que la resposta ha de ser ràpida, especialitzada i amb vigilància posterior per assegurar que la infestació ha desaparegut del tot.
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